von Hans-Jürgen Sackmann

Sechs Herrischrieder Vereine freuen sich über Spenden der Sparkasse. Die haben viel mit dem Geld vor. Das reicht vom Kauf eines Basses und Holzspielgeräte bis hin zur Finanzierung eines Eishockeytrainingslagers.

„Auch wenn etwas regelmäßig erfolgt, wird es noch lange nicht zum Standard“, betonte Bürgermeister Christof Berger anlässlich der Spendenübergabe von 6933 Euro an die verschiedenen Herrischrieder Vereine durch die Sparkasse Hochrhein.

Der Gemeinderat tat sich etwas schwer, einen Verteilungsvorschlag an die Sparkasse abzugeben. Zusammen mit dem Bürgermeister entschied man sich, dieses Jahr mit zwei Drittel die Jugend zu unterstützen und mit einem die Erwachsenen.

Wolf Morlock, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse, und sein Team freuen sich jedes Jahr auf die Vergabe in Herrischried. Der Vorstand bemerkte, dass die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Trotzdem will die Sparkasse den Vereinen Geldmittel zur Verfügung stellen, um ihr Engagement zu honorieren.

Der Direktor des Privatkunden, Martin Volz übergab anschließend einen symbolischen Scheck an die sechs Vereine:

Akkordeonorchester

Gerd Baumann vom Akkordeonorchester lud alle zum Konzert Ende März ein. Der Verein will sich klassisch und modern aufstellen. Das Geld wird beim Kauf eines Keyboards eingesetzt, welches zusätzliche Klangfarben bei Konzerten einbringen wird.

Förderverein Gemeinschaftsschule

Der Schulneubau wird erst im Februar 2021 fertig, deshalb macht der Platzmangel in den Klassenzimmern Bettina Weis vom Förderverein Gemeinschaftsschule große Sorgen. Die Schülerzahl ist von 180 auf 250 Kinder angestiegen und man will das Geld zum Ausbau der Schülerarbeitsbereiche verwenden.

Trachtenkapelle Herrischried

Ralf Huber von der Trachtenkapelle Herrischried freute sich über einen neuen Querflötenspieler in seinen Reihen. Dadurch wurde das Loch noch größer für die Ersatzbeschaffung des 40 Jahre alten Basses und dafür wird die Spende verwendet.

Verschwisterungsverein

Barbara Wagner vom Verschwisterungsverein Herrischried Le Castellet berichtete über zwei große Besuche der Südfranzosen im letzten Jahr zum 40-jährigen Jubiläums. Das Geld wird verwendet, um die leere Kasse wieder aufzufüllen, die bei der Unterbringung und der Verköstigung entstanden ist.

Förderverein Kindergarten

Der Förderverein Kindergarten wurde vor knapp zwei Jahren gegründet und hat tolle Anschaffungen gemacht berichtete Daniela Reichelt. Das Geld wird beim Kauf der pädagogisch wertvollen Hengstenberg Holzspielmaterialen eingesetzt.

EHC Herrischried

Heinz Gerspach vom EHC Herrischried freute sich über die letztjährige Vizemeisterschaft. Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte nahm die erste Mannschaft an einem Trainingslager im Bundesleistungszentrum in Füssen teil. Die Spende wird helfen die aufgelaufenen Kosten zu decken.