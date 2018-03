Herrischried Schulwettbewerb: Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald wünscht sich ein Bienenvolk (S05)

Startnummer S05: Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald wünscht sich ein Bienenvolk, um den Schülern die Bedeutung der Insekten für unser Ökosystem zu erklären. Mit dieser Idee bewirbt sich die Naturparkschule beim Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Noch liegt die Gemeinschaftsschule Hotzenwald still und vom Schnee bedeckt da. Man hört nicht viel, außer den Schülern und dem Wald im Winterschlaf. Wenn es Frühling wird und die Blumen wieder blühen, soll aber ein weiteres Geräusch hinzukommen: ein Summen und Brummen. Die Schule in Herrischried wünscht sich ein Bienenvolk.

Und das aus gutem Grund: Bienen produzieren nicht nur leckeren Honig und Wachs. Vor allem sind sie verantwortlich für die Bestäubung der Blüten zahlreicher Pflanzen und damit maßgeblich von Bedeutung für unser Öko-System. „Leider sind die Bienen allgemein sehr bedroht“, beklagt Konrektorin Marie-Christine Hanganu und schließt sich damit einer Vielzahl von Experten an. Mit dem Bienenvolk wolle man versuche, den Kindern und Jugendlichen die Wichtigkeit der Biene für uns Menschen und unsere Erde beizubringen, sagt sie.

Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald ist Profilschule für Naturparkschulen in der Sekundarstufe. Dies solle den Rahmen für Projekt bilden. „In vielfältigen Lern- und Erfahrungsorten soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden, den Besonderheiten im Hotzenwald zu begegnen und die heimische Natur vor der Klassentür zu entdecken. Spannende Exkursionen in verschiedene Lebensräume sollen Interesse wecken für die Vorgänge in der Natur“, erklärt die Schule das Konzept.

Zunächst sei die Gründung einer AG geplant, erklärt die Konrektorin. „Wir wollen Spezialisten ausbilden. Später soll daraus ein Schulprojekt werden, mit dem sich die ganze Schule identifizieren kann“, schreibt sie in der Bewerbung zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochheim und SÜDKURIER Medienhaus. Die Mitglieder der AG sollen den Honig sammeln und Kerzen herstellen. Dafür stünden auch schon einige Kooperationspartner bereit, so die Konrektorin: der Naturpark sowie Imker und Diplombiologen im Ort hätten bereits Unterstützung angeboten. Auch der Standort der Schule sei ideal für ein Bienenvolk: „Unsere Schule liegt mitten in der Natur mit Wald und Wiesen drumherum“, sagt Marie-Christine Hanganu. Profitieren könnten einige: die Kinder, die Lehrkräfte, die Eltern, die Natur und die Bienen selbst werden im Bewerbungsschreiben genannt. Der Finanzbedarf für ein Bienenvolk wird dort auf 1500 Euro geschätzt.

Gemeinschaftsschule

220 Schülerinnen und Schüler besuchen die Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried in diesem Schuljahr. Die Schule ist Profilschule für Naturparkschulen in der Sekundarstufe. Zahlreiche Projekte werden in diesem Zusammenhang umgesetzt.

Informationen im Internet: www.gemeinschaftsschule-herrischried.de