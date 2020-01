Herrischried vor 28 Minuten

Schlitterspaß für Groß und Klein: Familienwochenende in der Eishalle Herrischried von 17. bis 19. Januar

Zu einem Familienwochenende von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, lädt das Team der Eishalle in Herrischried ein. Los geht es am Freitagmittag mit der Kinderparty, am Samstag heizt ein DJ bei der Familien-Eisdisco „Nacht der Wölfe“ ein und Familiennachmittag mit Glücksrad heißt es schließlich am Sonntag.