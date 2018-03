Herrischried Schlagzeuger Matthias Füchsle aus Herrischried geht mit der Neuen Philharmonie Berlin auf Tour

Schlagzeuger Matthias Füchsle aus Herrischried trommelt bei einer Crossover-Konzert-Tour mit der Neuen Philharmonie Berlin. Er ist ein Mann mit Rhythmus im Blut.

„Uns hat es auch alle mit Grippe ins Bett verschlagen“, schreibt ein unverdrossen munterer Matthias Füchsle per E-Mail. Dabei steht bei dem angesagten Schlagzeuger in Kürze die erste Bandprobe mit Bläsern und der Rhythmusgruppe an. In der Woche darauf folgt die heiße Probenphase mit dem ganzen Orchester. Wenige Tage davor, beim Gespräch mit unserer Zeitung über das Großprojekt mit sinfonischem Jazz, ist Matthias Füchsle dabei, das vor eineinhalb Jahren gebaute Haus „sehr rhythmisch zu verputzen“.

Das Wort rhythmisch weist klar die Richtung: Der 46-jährige Füchsle, der mit seiner Ehefrau und den Kindern in Herrischried lebt, ist ein Mann des Rhythmus. Rhythmus ist alles – für einen Schlagzeuger sowieso. Doch das Schlagzeug ist für Matthias Füchsle nicht nur eine „Rhythmusmaschine“, sondern eine vielfältige Klangoase. Mit musikalischer Begeisterung sitzt er hinter den Trommeln und Becken: Auf dem Kopf die Baseballmütze, mittlerweile sein neues Markenzeichen, in der Hand die Stöcke, die Drumsticks, die sein Spiel kraftvoll unterstützen. Salopp gesagt, sitzt der Mann hinter einer „Schießbude“ mit druckvoller Bassdrum, Snare, Cymbals und dem warmem Klang der Kessel.

Damit hat sich Füchsle, ein gefragtes Bandmitglied, der in vielen Ensembles trommelt, für das Crossover-Projekt „Latin Jazz Sinfonica“ der Neuen Philharmonie Berlin bestens empfohlen. Mit dem Programm „Klassik meets Latin Jazz“ ist er derzeit auf Deutschlandtournee. An Bord des 65 Musiker starken sinfonischen Orchesters ist auch der international bekannte Jazzgeiger Christoph König, der die Eigenkompositionen und Arrangements für die Musiker orchestriert hat. Initiatorin und Co-Arrangeurin ist Julia Diederich, die sich in der Szene als Perkussionistin einen Namen gemacht hat.

In diesem Projekt ist eine große Perkussionsgruppe zu Gange, viele Soundelemente sind dabei, auch viel Becken, besonders für die Pat-Metheny-Stücke. Für die kubanische Musik hat sich Füchsle schon lange interessiert und so fühlt er sich in diesem Programm mit kubanischen und brasilianischen Rhythmen äußerst wohl. Den Groove bringt er dafür mit.

Groove, sagt Füchsle, sei elementar in der Musik: „Ohne Groove keine Musik“. Man merkt im Gespräch, Matthias Füchsle hat Spaß an der Musik. Das ist überhaupt das Lebensmotto des Ausnahmeschlagzeugers, der als freischaffender Drummer in vielen Bands mitspielt, sich mit der Band Dietkrons um die schweizerische Jazzsängerin Lisette Spinnler quer durch Deutschland gespielt hat und in der Fusionband „Fridge People“ als Drummer aktiv ist.

Spaß hat Füchsle auch am Spiel selbst, da ist er in seinem Element. Vor dem Riesenorchester hat er keinen Bammel: „Adrenalin muss man immer haben, das braucht es“, schwärmt er von dem „Wahnsinnsprojekt“ mit den "tollen Musikern" und den „klasse Locations“. Da sein Spiel mühelos von Grooves zu Melodischem wechselt, bringt der Hotzenwälder Schlagzeugvirtuose, ein Meister der Improvisation und Interaktion, seine Flexibilität in dieses neue Konzertformat und den sinfonischen Klang ein. „Die Herausforderung ist, dass man als Schlagwerker den ganzen Laden zusammenhält.“

Man darf gespannt sein, wie diese Melage aus Klassik, Jazz und Weltmusik klingt, mit den typischen schnellen Sambas, Brasil-Nummern und den Salsa-Latin-Stücken. Da kann ein Matthias Füchsle mit seiner Liebe zum Latin Jazz als Schlagzeuger völlig in die Welt der Rhythmen eintauchen.

Zur Person

Matthias Füchsle(46), geboren in Weil am Rhein, aufgewachsen in Görwihl, wohnt in Herrischried. Er studierte Jazz und Popularmusik an der Jazzschule Zürich. Er ist Musikpädagoge und Konzertmusiker und spielt als freiberuflicher Schlagzeuger in internationalen Ensembles. Aktuell zu erleben ist er im Crossover-Projekt "Latin Jazz Sinfonica" mit der Neuen Philharmonie Berlin am Montag, 5. März, 19.30 Uhr, im Konzerthaus Freiburg.