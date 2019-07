von Werner Probst

Robert Schäuble ist neuer Ortsvorsteher in Hornberg. Er löste Barbara Beck ab, die für dieses Amt nicht mehr kandidierte. Barbara Beck wird künftig als stellvertretende Ortsvorsteherin, bislang Reinhard Maier, fungieren. Weiter werden dem Ortschaftsrat André Schreiter, Christoph Deutschmann, Matthias Huber und Georg Beck angehören.

Vor der Verpflichtung des neugewählten Ortschaftsrates von Hornberg waren mehrere Befangenheitsfragen zu klären. So konnte bei der Wahl vor fünf Jahren der Ehemann der Ortsvorsteherin Georg Beck sein Amt nicht antreten, was nun aber bei der diesjährigen Wahl möglich wurde.

Gewählt war auch Bettina Huber, die aber bei der Stadt Bad Säckingen das Rechnungsamt leitet und somit wegen Befangenheit nicht als Ortschaftsrätin fungieren darf. Reinhard Maier, der die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, lehnte eine weitere Ortschaftsratstätigkeit aus privaten Gründen ab, was gesetzlich problemlos möglich war, weil er schon über zwei Jahrzehnte dem Gremium angehörte.

Rückblick auf fünf Jahre

Ortsvorsteherin Barbara Beck analysierte eingangs der Sitzung ihre fünfjährige Amtszeit als Ortsvorsteherin. „Es war eine schöne Zeit“, sagte sie. Es sei auch Einiges gelaufen. So wurde das Feuerwehrgerätehaus modernisiert und Platz geschaffen für das neue Löschfahrzeug. Herzliche Dankesworte galten den bisherigen Gremiumsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Viel lobende Worte an die scheidenden Gremiumsmitglieder hatte Bürgermeister Christoph Berger parat. So gehörte Rolf Bächle über drei Jahrzehnte dem Gremium an, fungierte auch viele Jahre als Ortsvorsteher, wie auch Reinhard Maier, der auch Jahrzehnte den Rasen um das Feuerwehrhaus pflegte. Viel anerkennende Worte hatte der Bürgermeister auch für die nicht mehr kandidierende Ortsvorsteherin Barbara Beck parat. Mit ihr sei die Zusammenarbeit recht gut gewesen und bei etwaigen Anfragen habe sie stets sehr schnell reagiert.

Nach der Vereidigung der neuen Ortschaftsratsmitglieder ging es zur Neuwahl des Ortsvorstehers und des Stellvertreters, welche völlig problemlos ablief. Es gab jeweils nur ein Wahlvorschlag und so konnte in offener Wahl abgestimmt werden, wobei jeweils einstimmig die Zustimmung erfolgte. „Ich danke allen für das Vertrauen und bin gespannt, was alles auf mich zukommt“, sagte der neue Ortsvorsteher Robert Schäuble, ehe Barbara Beck ihm den Schlüssel für das Ortschaftsrats-Domizil überreichte.