Herrischried Raser bleiben ein Dauerbrenner im Gemeinderat Herrischried

Die oft nicht eingehaltene Höchstgeschwindigkeit auf der L 151 ist erneut Thema im Gemeinderat. Messungen und Polizeikontrollen sollen Abhilfe schaffen.

Die Raserei auf der L 151 bereitet den Herrischriedern Sorgen. Mehrere Gefahrenpunkte sind Dauerbrenner im Gemeinderat. Eine Kombination aus Kontrollen und Begrenzungen soll Besserung bringen. Gemeinderat Bernhard Kühnel sprach in der Sitzung am Montag das Thema wieder an: „Die Raserei auf der L 151 steht uns wieder bevor.“ Vor allem die Strecke durch Kleinherrischwand bis Lochhäuser macht ihm Sorgen. Einerseits durch Unfallgefahr, andererseits wegen massiver Lärmbelästigung.

Zwar wurde das Thema bei der jüngsten Verkehrsschau angesprochen, wie Bürgermeister Christof Berger informierte, doch Straßenverkehrsbehörden und Polizei sähen keinen Grund, die Geschwindigkeit zu begrenzen.

Die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die die Geschwindigkeit überschritten haben, sei nicht so groß. Wenn man eine Zehn-Prozent-Marge berücksichtige, seien es nur wenige. Betreffend Lärmbelästigung, sei es weniger das Nicht-Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 als vielmehr die Drehzahl der Motoren, die ein aufdringliches Geräusch machen. „Das subjektive Empfinden suggeriert eine deutlich höhere Geschwindigkeit.“

Kühnels Einwand, am Bodensee bei Meersburgs gehe es, auf der Landstraße die Geschwindigkeit massiv herunterzuschrauben, wollte der Bürgermeister Christof Berger nicht gelten lassen, „weil es sich als eine ganz andere Situation darstellt.“ Kühnel konterte: „Man soll nicht immer alles hinnehmen, was die Behörden sagen, sondern auf die Hinterfüße stehen.“

Die Gemeinde hat drei Messgeräte bestellt. Diese sollen bald aufgestellt werden. Vor allem im Bereich der Tankstelle Saaler bei Hogschür, wo die Einhaltung von Tempo 70 wegen Unfallgefahr nötig ist. Polizeikontrollen mit saftigen Bußen könnten ebenfalls zur Temporeduktion anhalten.