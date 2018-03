Bad Säckingen, Herrischried Premiere im Gloria-Theater: Jugendliche vom Hotzenwald drehen Filme

Jugendliche aus Herrischried und Harpolingen haben ihre Leidenschaft fürs Filmedrehen entdeckt. Ihr drittes Werk "Brooklyn Pritsch“ wird am 24. November im Gloria-Theater Bad Säckingen gezeigt. Worum der Film handelt, erfahren Sie hier.

Bad Säckingen/Herrischried – Eine ganz besondere Filmpremiere steht am Freitag, 24. November, um 19 Uhr im Gloria-Theater in Bad Säckingen an. „Brooklyn Pritsch“ ist ein 25-minütiger Film des jungen Filmteams aus dem Hotzenwald, das zuletzt auch die Nacht der Kirchen filmerisch begleitet hat. Der Film wurde Anfang September fertiggestellt, die Arbeit daran dauerte etwas über ein Jahr, und „Brooklyn Pritsch“ wird am 11. März 2018 beim Landesfilmfestival des Bundes deutscher Filmautoren (BDFA) in Dettingen/Teck gezeigt und von einer Jury besprochen werden.

„Brooklyn Pritsch“ ist bereits das dritte abgeschlossene Filmprojekt der Crew um Hannah und Jakob Stolze aus Harpolingen, deren Kern aus sieben Jugendlichen aus insgesamt vier Familien besteht. Angefangen hatte alles mit einem Familien-Wanderwochenende vor einigen Jahren, an dem Jakob erste Versuche mit seiner neuen Kamera machte. Die Gruppe fand Gefallen an dieser besonderen Freizeitbeschäftigung. Jakobs Schwester Hannah wurde zur Drehbuchautorin, sie hält auch die Fäden in der Hand. In Carlotta Nübel aus Großherrischwand fand sich eine Hauptdarstellerin, die bereits mehrfach bei Theateraufführungen in ihrem Heimatort Herrischried Bühnenerfahrung gesammelt hatte.

Eine Besonderheit dieser Premiere im Gloria-Theater ist, dass darin eine Szene vorkommt, die eine Filmpremiere zeigt, und die wurde tatsächlich ebenfalls im Gloria-Theater gedreht – erstmals mit einer Gruppe von Statisten, zu denen auch Erwachsene zählten. Und auch in der Handlung des Films spielen diesmal Erwachsene eine Rolle.

Brooklyn Pritsch heißt die von Carlotta Nübel gespielte Hauptfigur: ein einsames junges Mädchen, das lieber auf den Namen Lyn hören würde. Lyns Mutter, Agentin eines berühmten Schauspielers, hört indes ihrer Tochter einfach nie zu. Als das pfiffige Mädchen die Bekanntschaft zweier Jungs macht, die sich im Filmen versuchen, schreibt sie ihnen ein Drehbuch und sorgt mit einem Trick dafür, dass der von ihrer Mutter betreute Schauspieler sich bei ihnen meldet. Der tobt zunächst über die Trickserei, aber als er merkt, dass ihm die Arbeit mit den Jugendlichen zusätzliche Publicity verschaffen könnte, geht er auf ihre Anfrage ein, sie bei ihrem Film zu unterstützen. Allerdings trickst er die Jugendlichen aus, sodass er die Idee als seine eigene ausgeben kann. Entsprechend stielt er Lyn bei der Filmpremiere die Show.

„Kritik am Medienrummel war nicht unsere wichtigste Absicht“, erklärt Hannah Stolze. „Aber sie schwingt natürlich schon in er Geschichte mit. Für mich war es wichtiger, über Lyns Verhältnis zu ihrer Mutter zu erzählen.“ Der Schluss sei bewusst offen gelassen, verrät Hannah Stolze, und auch Lyns Gefühle seien nicht eindeutig – ein Gefühl der Leere spiele sicher mit hinein, aber auch Trotz. Und wenn die Stimme der Mutter am Ende Lyn sagt, so könnte das auch einen Schimmer von Hoffnung beinhalten.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Die am Film Beteiligten werden vor Ort sein.