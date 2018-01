Herrischried Ortsverein Hotzenwald: Grüne suchen neue Kandidaten

Die Vorsitzende des Grünen Ortsverein Hotzenwald kündigte in der jüngsten Hauptversammlung ihren Rücktritt aus dem Vorstandsgremium an. Einige Mitglieder äußerten den Wunsch nach mehr kommunalpolitischer Einbringung der Bürger.

Noch im Laufe des Jahres erwartet den Grünen Ortsverein Hotzenwald ein Wechsel an seiner Spitze: Iris Wallschek kündigte am Dienstagabend beim Neujahrsempfang in der Glaswerkstatt ihren Rücktritt aus dem dreiköpfigen Vorstandsteam an. In lockerer Atmosphäre besprachen die Mitglieder ihre Prioritäten für 2018, wie die Mitgliedersuche, und warfen auch einen Blick aufs Jahr 2017 zurück, zu dessen Erfolgen der Grünen Ortsverband vor allem den Planstopp beim PSW Atdorf zählt.

Wermutstropfen an diesem Abend war die Ankündigung, dass sich Iris Wallaschek noch im Laufe des Jahres aus dem Vorstand des Ortsvereins Hotzenwald zurückziehen wird, den sie gemeinsam mit Elmar Werner und Dirk Bürklin leitet. "Natürlich bleibe ich Mitglied", erklärte sie, aber es sei Zeit für neue treibende Kräfte. Es soll aber kein schlagartiger Rückzug werden; So plant das Ehepaar Wallaschek im September 2018 noch einmal das traditionelle Hofmarktfest der Grünen in Giersbach auszurichten. Doch bereits für die Kommunalwahl 2019 will sich Iris Wallaschek zurückhalten: "Wahrscheinlich trete ich nicht wieder an", sagte die noch amtierende Kreisrätin und ehemalige Fraktionssprecherin. Eine Änderung steht 2018 auch in Görwihl an: Im Gemeinderat wird Susanne Köstlin für Grünenrat Johannes Gerspacher nachrücken, der erst kürzlich verstarb und dem die Mitglieder eine Gedenkminute widmeten. Köstlin wünscht sich mehr "anfassbare" Politik: "Unsere Themen müssen mehr im Kleinen ankommen. Warum sind noch glyphosathaltige Mittel im Baumarkt nebenan erhältlich?", fragte sie sich. Das Thema Glyphosat und die Förderung einer nachhaltigen Einkaufsmentalität von Lebensmitteln kamen ausführlich zur Sprache.

Deutlich wurde beim Neujahrsempfang auch, dass sich die Mitglieder des Ortsverbands mehr Einbringung der Bürger auf kommunaler Ebene wünschen. "Einen Leserbrief zu schreiben, erscheint vielen einfacher, als sich selbst zu engagieren", bedauerte Peter Kermisch. Den Gemeinderat auch "als Plattform für junge Ideen nutzen", forderte Iris Wallschek. Ulrich Martin Drescher regte neue Formen der Bürger-Beteiligung an, um den Bürgern Kommunalthemen näherzubringen.

Ob dies der richtige Weg sei, wollten die Mitglieder an diesem Abend nicht diskutieren. Doch der Blick auf die Listen zeige, besonders in Rickenbach, dass vielerorts die Bereitschaft zum Engagement in einer Partei schrumpfe, so Peter Kermisch. Wieder mehr Mitglieder und Kandidaten für die eigene Partei zu mobilisieren soll daher ein Thema in der nächsten Hauptversammlung sein.

Iris Wallaschek ist Vorsitzende im Grünen Ortsverband Hotzenwald, den sie im November 1979 noch wenige Monate vor dem Grünen Bundes- und Landesverband mit gegründet hat. Der Ortsverein erreichte in den folgenden Jahren, dass eine geplante Stromtrasse unterirdisch verlegt werden musste. 1999 wurde Iris Wallaschek zur Fraktionssprecherin im Kreistag gewählt, dessen Mitglied sie bis heute ist. Auch beruflich zieht sich die gelernte Sozialpädagogin und Leiterin des Kindergartens Wespennest im September 2018 zurück.