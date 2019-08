In die neue Amtsperiode geht die bewährte Mannschaft um Ortsvorsteher Paul Schlageter und seinen Stellvertreter Manfred Krüger. In der konstituierenden Sitzung wurden beide einstimmig per Akklamation im Amt bestätigt, es gab keine Mitbewerber um die Ämter.

Bürgermeister Christoph Berger vereidigte die Mitglieder des Ortschaftsrates und betonte die Rolle von Ort-schafts- und Gemeinderat in diesem Verfahren. Die Ortschaftsräte der früher eigenständigen Gemeinden und heute Teilgemeinden von Herrischried haben hinsichtlich ihrer Ortsvorsteher und Stellvertreter ein Vorschlagsrecht. Nach Abschluss aller Ortschaftsratswahlen, wird der Gemeinderat am 5. August zusammen kommen und diese Personen ins Amt berufen per Abstimmung. So konnte man schnell zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes kommen.

Auch hier klangen ähnliche Themen, wie in anderen Ortsteilen an. Der Erhalt der Straßen, die Gewährleistung des Winterdienstes und die Qualität der Straßenbeleuchtung wurden angesprochen. Zu letzterem Punkt ermunterte der Ortsvorsteher Paul Schlageter den Bürgermeister: „Wir wollen dem Gemeindehaushalt ja nur Gutes tun und Geld einsparen!“, in Hinblick auf eine Umstellung auf LED. Auf die Frage, ob im Bereich Niedergebisbach in nächster Zeit nennenswert Straßenabschnitte saniert werden, antwortete der Bürgermeister: „Das organisiert Herr Knöpfle, wir machen keine großen Strecken, nur punktuell.“

Auf eine Lösung der Aufgabe noch in der aktuellen Bürgermeister-Amtszeit darf sich der Ortschaftsrat beim Thema Sanierung der alten Kläranlage freuen. Hier laufen bereits die Ausschreibungen und Christoph Berger rechnet mit einem Arbeitsbeginn noch in diesem Jahr. Da die Fläche im Gemeindeeigentum ist, wird infolge dessen vermutlich ein Landschaftspflegeauftrag ausgeschrieben.

Für rege Diskussion sorgte das Thema Ausweisung von Baufeldern im aktuellen Bebauungsplan. Hier verwies der Bürgermeister auf den 16. September, wo der Gemeinderat den neuen Flächennutzungsplan vorstellt, der einen Entwicklungsstand vorgibt. Dieser wird zur öffentlichen Beteiligung frei gegeben. Auf Basis dieses Ergebnisses könnten dann auch angefragte Veränderungen im rechtsverbindlichen Bebauungsplan vorgenommen werden.

Kleiner Wermutstropfen: Aufgrund eines Einsatzes in Obergebisbach wurde Michael Allgaier, Ortschaftsratsmitglied und Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried, frühzeitig aus der Sitzung gerufen.