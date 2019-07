von Charlotte Fröse

Am 22. Juli wird der Herrischrieder Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Erstmals wird dann auch Nicole Allgaier als frisch gewählte Gemeinderätin für die CDU-Fraktion daran teilnehmen. Nicole Allgaier kandidierte erstmalig für den Gemeinderat und konnte mit 494 Stimmen ein beachtliches Ergebnis erzielen. Der Gedanke, sich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen, ging ihr schon länger durch den Kopf, wie sie erzählt.

Konkret festigte er sich allerdings erst im Vorfeld dieser Wahl im Mai. „Unsere Generation ist jetzt gefragt, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt die 35-Jährige, die ein Stück weit aktiv am Geschehen in der Gemeinde dabei sein will. Kommunalpolitisch geprägt wurde sie schon in jungen Jahren von ihrem Vater, Franz Albiez, der bis 2010 über 20 Jahre lang Verantwortung im Herrischrieder Gemeinderat übernommen hatte.

Auf ihre Tätigkeit im Gemeinderat und auf das was sie erwartet, ist Nicole Allgaier gespannt. Dranbleiben möchte sie an Themen die sich im Vorfeld der Kommunalwahl bei der von der Herrischrieder CDU lancierten Bürgerbefragung herauskristallisierten und die in Bürgergesprächen thematisch aufgegriffen wurden. Der Bereich Straßenbau, auch im Zuge des geplanten Breitbandausbaus, liegt ihr ebenso am Herzen, wie die Frage, wie die Gemeinde an die für die nötigen finanziellen Mittel für den Straßenbau kommen kann.

Tourismus als weiterer wichtiger Bereich

Ein für die neue Gemeinderätin weiterer wichtiger Bereich das Thema Tourismus. „Maßnahmen in diesem Bereich kommen ja nicht nur den Fremden zugute“, argumentiert Allgaier. Auch für die Einheimischen selber wären attraktive Angebote in mehrfacher Hinsicht von Vorteil. Auch der Dialog mit den Bürgern ist ihr wichtig, wie Nicole Allgaier betont.

Engagiert in der Trachtenkapelle

In ihrer Freizeit engagiert sich Nicole Allgaier seit vielen Jahren in der Herrischrieder Trachtenkapelle, sowohl als aktive Musikerin am Waldhorn wie auch im Vorstand, wo sie schon diverse Posten innehatte. Rund eineinhalb Jahre lang schwang sie in der Trachtenkapelle sogar den Taktstock, war lange Jahre Vizedirigentin und auch bei der Ausbildung der Musiker-Jugend war sie aktiv beteiligt. Engagiert war Nicole Allgaier unter anderem auch beim Kulturevent „Rock uff‘m Wald“, und auch der alljährliche „Dilldappen-Fasnachtsball“ wird von ihr mitorganisiert. Im Vorstand vom CDU-Ortsverband Herrischried fungiert Nicole Allgaier als Pressesprecherin.