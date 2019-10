Herrischried (psc) Neue Eigentümer, neue Fassade, neue Speisekarte: Im Restaurant Knoblauchzehe in Herrischried im Hotzenwald ist ein frischer Wind eingezogen. Seit Anfang Oktober 2019 wird das Haus in dem beliebten Urlaubsort von der Familie Sheyyab geführt.

Griechische und

deutsche Küche

In dem Restaurant mit 40 Sitzplätzen bieten Yahea Sheyyab und seine Ehefrau Anna Ibrahim eine große Auswahl an griechischen Spezialitäten sowie deutsche Gerichte an – in der kalten Jahreszeit im gemütlichen Lokal mit einer ausladenden Theke, im Sommer gerne auch auf der Terrasse. Das Restaurant liegt in der Ortsmitte von Herrischried. Parkplätze befinden sich direkt am Haus. Das seit dem Einzug des neuen Wirtepaars übrigens einen auffällig roten Anstrich erhalten hat. Somit ist das Restaurant Knoblauchzehe schon von weitem zu erkennen. Das Ehepaar Yahea Sheyyab und Anna Ibrahim lebt seit 2006 in Deutschland. Nachdem es in Berlin und Bad Säckingen in griechischen und deutschen Restaurants reichhaltige Erfahrung sammeln konnte, wagte es in Herrischried den Sprung in die Selbstständigkeit. Vor vier Jahren zog die Familie Sheyyab in das Restaurant Christophorus ein. Nun nutzte sie die Chance und übernahm das zum Verkauf gestandene Restaurant Knoblauchzehe.

„Wir beziehen hochwertiges Fleisch vom heimischen Metzger von Erzeugern aus der Region“, erklärt Yahea Sheyyab. Die Speisekarte überzeugt unter anderem mit diversen Zubereitungen von Gyros, vegetarischem Teller, Rinderleber mit frittierten Zwiebeln, Tzatziki, Pommes, Salat, Putenfilet gegrillt mit Jägersauce, Schweinefilets mit Jägersauce, paniertem Schweineschnitzel, Bifteki (Hacksteak mit Fetakäse gefüllt) oder Rindergulasch mit Kroketten und Salat. Spezialitäten vom Grill sowie Fischgerichte wie Lachsfilet oder frittierte Calamares und vieles mehr lassen keine Wünsche offen. Kalte und warme Vorspeisen stehen selbstverständlich auch im Angebot, außerdem hausgemachte Suppen, Seniorenteller, Filet-Teller, Salate und Desserts. Nachmittags gibt es täglich verschiedene Kuchen.

Arabische Küche

Ab Januar 2020 soll es in der Knoblauchzehe noch ein Tick exotischer werden. Dann will die Familie Sheyyab jeden Donnerstag ab 17 Uhr arabische Küche offerieren. „Die arabische Küche“, weiß der aus Jordanien stammende Gastwirt Yahea Sheyyab, „ist vielfältig, frisch, aromatisch und wird mit wunderbaren Gewürzen zubereitet“. Für Familienfeiern, wie Geburtstage, Taufen, Kommunion, Konfirmation oder Jubiläum unterbreiten die Gastgeber gerne individuelle Angebote. Das Restaurant kann auch für geschlossene Gesellschaften reserviert werden. Catering rundet das Leistungsspektrum ab: Die neuen Betreiber des Restaurants Knoblauchzehe liefern auf Anfrage ausgewählte Speisen auch nach Hause.

Öffungszeiten

Die Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag jeweils von 11 bis 23 Uhr. Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Dienstag ab 17 Uhr. Montag ist Ruhetag. Das Restaurant Knoblauchzehe befindet sich an der Schachenbühlstraße 2 in 79737 Herrischried. Tel.: 07764/9 33 99 18.

Infos im Internet:

http://www.knoblauchzehe-herrischried.com