Herrischried Naturschutz liegt dem Schwarzwaldverein Vordeer Hotzenwald am Herzen

Der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald weitet seine Aktivitäten von den klassischen Wanderangeboten auf Schutz- und Pflegeprojekte aus.

Rickenbach (sha) Mit preisgekrönten Auszeichnungen im Naturschutz legte der Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald im vergangenen Jahr eine Steilvorlage vor. Seit über vier Jahren weitet der Verein kontinuierlich seine Aktivitäten von den klassischen Wanderangeboten auf Schutz- und Pflegeprojekte aus. Diese konnten 2017 umso stärker vorangetrieben werden, da seit einem Jahr ein dreiköpfiges Vorstandsteam die Leitung und Arbeit unter sich aufteilt. Das Dreiergespann, zu dem Rita Freidl, Ralf Engel und Martin Lauber gehören, laufe seither ganz gut, resümierte Rita Freidl bei der Hauptversammlung im Gasthof "Engel". Am Freitag wechselte noch das Amt des Kassierers von Martina Lütte zu Hubert Mutter, der auch die Bezirkskasse betreut. "Nun sind wir komplett und können uns verstärkt äußeren Projekten widmen", sagte Ralf Engel. Dazu gehören 2018 nicht nur die Biotopvernetzung, Wegpflege und Artenschutzprojekte, sondern besonders die Suche nach einer Ersatzveranstaltung für den seit 2017 wegfallenden Ersten-Mai-Hock auf der Burgruine Wieladingen. "Ideen sind willkommen", sagte Ralf Engel.

Denn der Verein brauche dringend eine Einnahmequelle, wie aus dem Kassenbericht hervorging: "Allein der Maihock auf der Burgruine hatte uns 1000 Euro eingebracht. Diesen Verlust spüren wir deutlich", resümierte Martina Lütte. Schuld am derzeit schmalen Budget tragen jedoch nicht die Naturschutzprojekte: Die, so Engel, hatten sich meist selbst finanziert und der Gemeinde sogar Preise im Wert von 500 bis 15 000 Euro eingebracht (Natur-nah-dran; Wir tun was für Bienen).

Um sich finanziell zu festigen, will man nun mehr Mitglieder gewinnen, wozu schon erste Schritte eingeleitet wurden: etwa ein Infostand beim Energie-Frühschoppen am 15. April in Hottingen, und über alternative Medien möchte man mehr Leute erreichen.

Ferner berichteten die Fachwarte: 2017 gab es 14 Wanderungen, mit zwölf Teilnehmern im Schnitt, so Konstantin Freidl. In die Wege- und Schilderpflege bei Rickenbach wurden 35 Stunden investiert, so Oliver Gutmann; in die Wege bei Hänner, Murg und Oberhof ganze 154 Stunden, so Thomas Schneider. Er beanstandete, dass nach einer Fällaktion bei der Lochmühle etliche Schilder fehlten und die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde Murg zu wenig Wertschätzung erfahre. 307 Stunden wurden in den Naturschutz investiert. Über die geleistete Arbeit könne man nur "stolz und dankbar" sein, so Bürgermeister Dietmar Zäpernick.

Weiteren Begrünungsprojekten stehe er offen gegenüber. Anerkennung und persönliche Grußworte überbrachten auch die Vorsitzenden der Ortsvereine Ingrid Bär (Bad Säckingen), Manuela Ramsteiner (Wehr), Christoph Berger (Herrischried) und Gephardt Baumgartner (Laufenburg). Zuletzt hielt Ralf Engel in der Hauptversammlung einen Vortrag über Biodiversität und die Besucher wurden mit Büchern und Nistkästen beschenkt.

Aktionstag

Für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Schwarzwaldverein in der Ortsgruppe Vorderer Hotzenwald wurden das Ehepaar Maria und Georg Keller, sowie Bernhard Flum geehrt. Aufgrund der Abwesenheit der Jubilare wird die Ehrung bei einem Kaffee nachgeholt.

Der nächste Naturschutz-Aktionstag zum Mitmachen findet am 7. April statt. Weitere Infos gibt es im Internet: www.swv-vh.de oder beim Vorsitzenden Ralf Engel per Telefon: 07765/ 96708 (mit Anrufbeantworter).