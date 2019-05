von Werner Probst

Jetzt geht der Skiclub Hotzenwald wieder mit einem Vorsitzenden in das neue Vereinsjahr – als Nachfolger von Jürgen Kaiser, der bereits im Vorjahr für das Amt nicht mehr zur Vergügung stand. Timo Schwarz, der bisher den Posten des zweiten Vorsitzenden inne hatte, wurde in offener Wahl einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Trotz aller Versuche des Wahlleiters Albert Schneider gelang es nicht, ein Mitglied zu finden, das für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden kandidiert hätte und somit unbesetzt blieb.

Bei den weiteren Wahlen konnte für den ebenfalls verwaisten Posten des Schriftführers Oliver Weinrich gewonnen werden, während Christa Matt (Kassiererin), Karl Albiez (Gerätewart), Daniela Grieshaber (Sportwart), Sportwart-Rad Walter Freter, Pressewart Siegried Schneider und als 2. Beisitzer Daniel Döbele wiedergewählt wurden. Für Max Benz, bisheriger Jugendvertreter, wurde Alice Schnepel gewählt. Mitglieder des Ältestenrates werden Michael Maier und Christa Matt sein.

Nur wenige der 450 Mitglieder waren in der Hauptversammlung am Samstag im wiedereröffneten Loipenhaus vertreten, um die Berichte über das vergangene Vereinsjahr zu hören. In den Jahresberichten der Abteilungsleiter gab es fast ausnahmslos nur Positives zu berichten. So war der Herrischrieder Mountainbike-Tag ebenso wieder ein voller Erfolg, genauso wie die Teilnahme an der Nordisch-Vereinsmeisterschaft in Bernau, wo ein Podestplatz eingefahren werden konnte. Sportwartin Daniela Grieshaber berichtete von der traditionellen dreitägigen Skiausfahrt nach Adelboden mit 50 Teilnehmern, wo die Teilnehmer vom Wetterglück begleitet wurden.

An der Clubmeisterschaft gab es 24 Teilnehmer. Recht gut lief es auch beim Radsport, wie Walter Freter berichtete. Neben den eigenen Veranstaltungen habe auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Schweizer Vereinen aus Hornussen und Kaisten recht gut geklappt. Über die Kassenlage berichtete Kassiererin Christa Matt. Die Anschaffung einer neuen Zeitmessanlage war auf der Ausgabenseite einer der Hauptposten. Ein wesentlicher Punkt in der über zweistündigen Versammlung waren die Ehrungen. So wurde ausgeschiedene Vorstandsmitgliedern mit Präsenten gedankt und Urkunden für Mitglieder gefertigt, die zehn Jahre dem Verein angehören, doch fast ausnahmslos in der Versammlung nicht präsent waren. Meinrad Landis und Christa Matt, die seit 50 Jahren dem Verein angehören, konnten hingegen ausgezeichnet und mit Präsenten bedacht werden.

Christa Matt und Meinrad Landis wurden für 50-jährige Mitgliedschaft im Skiclub Hotzenwald ausgezeichnet. Bild: Werner Probst

Albert Schneider, Geschäftsführer der Herrischrieder Skilifte, lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Verein. „Es gibt keine Probleme, nur Lösungen“ sagte er und kündigte an, dass am 20. Dezember dieses Jahres das 40-jährige Liftbestehen gefeiert werde.