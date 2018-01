Herrischried Murg tritt rund um Herrischried über die Ufer

Ganz so dramatisch wie im benachbarten St. Blasien war es in Herrischried zwar nicht. Aber auch hier gab es entlang der Murg an mehreren Stellen Überschwemmungen

Schneeschmelze und tagelanger Regen haben die Flüsse anschwellen lassen. Die Murg trat am Donnerstag und Freitag beipielsweise auf Gemarkung der Gemeinde Herrischried an mehreren Stellen über die Ufer. Ganz so dramatisch wie im weiter nördlich gelegenen St. Blasien, wo zeitweise ganze Straßenzüge überschwemmt wurden, war es allerdings nicht. In derartigen Fällen bekommen Retentionsflächen entlang der Flüsse wieder eine ganz neue Bedeutung. Auenwiesen, die unverbaut bleiben, damit sich das Wasser in Zeiten starken Abflusses ausbreiten kann. Das mindert die Fließgeschwindigkeit und damit die Gefahr von Brücken- und Gebäudeschäden entlang der Gewässer. Breite Überflutungsflächen halten das Wasser im Oberlauf, statt dass es mit voller Kraft in die Unterläufe und damit in die in der Regel stärker besiedelten Gebiete donnert. Mit der entsprechenden Schadensbilanz. In den jetzt zeitweise überfluteten Auen stehen im Idealfall Gehölze, die mit den Wassermassen gut leben können: Weide und Schwarzerle, die mit ihren weitverzweigten Wurzelgeflechten die Uferböschung auch bei starker Strömung festhalten. Nadelgehölze sind schon in den ersten Tagen dem Wasser und den Sturmböen zum Opfer gefallen.