Herrischried (siri) Für die einen heißt die Devise „Jetzt aber mächtig die Pedale treten“, für die anderen „Und los auf Schusters Rappen“ – mitten hinein in die sommerliche Landschaft des Hotzenwaldes geht es für Mountainbiker und Walker am kommenden Sonntag, 7. Juli, beim 29. Herrischrieder Mountainbike-Tages und 13. Walk uff’m Wald (MTB) des Skiclub-Hotzenwald. Erstmals unter der Regie von Walter Freter dem Sportwart Rad/MTB des Vereins. Und wenn das Wetter mitspielt erwarten die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder mächtigen Zulauf, sagt er erfreut.

Für die begeisterten Radsportler und Nordic-Walking-Fans, die zwischen 8 und 12 Uhr, die Walker bis 13 Uhr, an der Rotmooshalle in Herrischried starten können, werden gerade drei Rad- und zwei Walk-Strecken vorbereitet, die vorbei an versteckten Plätzen und ursprünglicher Natur führen. „Die Landschaft hier auf dem Wald begeistert unsere Teilnehmer Jahr für Jahr aufs Neue ganz besonders – und in jedem Jahr haben wir neue Strecken vorbereitet, die mit einem einzigartigen Alpenpanorama locken“, sagt Freter.

Die Walker erkunden in zwei ausgewiesenen Strecken rund um Herrischried die herrliche Landschaft, können wählen zwischen 5 oder 8 Kilometern Walking-Strecke – wie die Biker auch kommen sie an Verpflegungsposten vorbei, die mit Getränken und Snacks auf die Teilnehmer warten. Die Biker können je nach Kondition und Laune zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Distanzen von 16, 40 oder 60 Kilometern entscheiden. „Alle Strecken sind von unseren Mountainbike-Guides mit Fahrtrichtungspfeilen und Schildern markiert worden. Jeder Teilnehmer erhält zusätzlich einen Streckenplan zur Orientierung. Start und Ziel ist die Rotmooshalle“, erklärt Walter Freter. Für das Team der Rundstrecken-Organisation heißt es am Tag vor dem MTB wieder Strecken beschildern, Straßen und Wege kennzeichnen, Kontrollstände aufbauen.

Einmal unterwegs werden die Gäste an den Kontrollpunkten mit jeder Menge Snacks und Getränken kostenlos versorgt. Um 16 Uhr sollten die Teinehmer wieder an der Rotmooshalle in Herrischried eintreffen – dies ist die späteste Zielankunft für alle Teilnehmer, die sich in der Rotmooshalle erholen können und versorgt werden von den ehrenamtlichen des Skiclub-Hotzenwald. Zum Abschluss gibt es für alle eine Urkunde und ein kleines Präsent. Das Startgeld kostet 13 Euro für Erwachsenen und fünf Euro für Jugendliche unter 16 Jahren. Eingebettet ist der Sportevent in die „Mountybike 2019 – Schupfart, Herrischried, Hornussen“. Wer an diesen drei Mountainbike-Tagen dabei ist, hat die Chance einen von 15 wertvollen Preisen zu gewinnen.

Infos im Internet unter:

http://www.skiclub-hotzenwald.de