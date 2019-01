von Peter Umstetter

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 151 zwischen Hogschür und Rickenbach ereignet. Dabei verunglückte ein Fiatfahrer aufgrund der gefrorenen Straßen und des aktuell eintretenden Schneefalls schwer.

Das Auto kam in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge überschlug es sich und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen.

Bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn waren am Donnerstagabend 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried un drei Fahrzeuge im Einsatz. | Bild: Peter Umstetter

Fahrer muss ins Krankenhaus

Der Fahrer konnte sich nach Angaben der Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien und per Handy den Notruf alarmieren. Da die Schwere der Verletzungen, die sich der Mann zugezogen hatte, am Unfallort nicht genau abschätzbar war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Überschlagen des Autos wurde auch die erst in diesem Sommer angebrachte Leitplanke beschädigt. An dem Auto entstand vermutlich Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Mit Hilfe des Abschleppwagens konnte das Auto umgedreht werden. | Bild: Peter Umstetter

Feuerwehr mit 18 Mann im Einsatz

Ein weiteres Fahrzeug war in den Unfall nicht verwickelt. Nach Mitteilungen von Christian Dröse, Einsatzleiter und Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried, war diese mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, um die Straße abzusperren, ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und die Unfallstelle auszuleuchten. Neben der Feuerwehr, war auch der Rettungsdienst, die Polizei und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges bis 21.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung über Niedergebisbach eingerichtet.