18.05.2018 12:07 Peter Schütz Exklusiv Herrischried Missverständnis

Die Sprache hat so ihre Tücken. Noch dazu, wenn es sich um eine Fremdsprache handelt, die man nicht allzu gut beherrscht. Was so ein kleiner Fehler bei der Übersetzung anrichten kann, lesen Sie im folgenden Bericht.