von Werner Probst

Die Auflösung der Gruppe „Querbeet„ im Gesangverein „Eintracht“ Herrischried hat tiefe Wurzeln. Wie im SÜDKURIER am Dienstag zu lesen war, wurde die Abteilung Querbeet, die als Gemischter Chor auftrat, aufgelöst. Über die Gründe existieren im Verein recht unterschiedliche Ansichten.

Einhellig waren noch die Meinungen zum Konzert im Mai 2018 in der Herrischrieder Kirche, was ein voller Erfolg gewesen sei. Auch die ausgeschiedene Gruppe von Sängerinnen und Sängern bescheinigten der damaligen Chorleiterin Sonja Dannenberger ein sehr großes Können. In der weiteren Folge hätten schließlich die Proben recht unterschiedlich stattgefunden. So sei der Probentag teilweise vom Samstag auf den Mittwoch verlegt worden, was bei Chormitgliedern teilweise dazu führte, dass sie aus beruflichen Gründen nicht an den Proben teilnehmen konnten.

Sänger bleiben Proben fern

Während eine Gruppe von Sängerinnen und Sängern, den Proben fernblieb, kündigte die Dirigentin Sonja Dannenberger aus beruflichen und persönlichen Gründen. In einer Mitgliederversammlung im Oktober 2018, wurde eine Umstrukturierung des Vereins beschlossen. Die Jahreshauptversammlung des Vereins im Januar diesen Jahres wurde abgesagt, weil keine Kandidaten für den Vorstand zur Verfügung standen. Dies führte dazu, dass Gerhard Dannenberger, Vorsitzender des Vereins, mit seinem Team weiter machte. In der weiteren Folge wurden Dirigenten für den Querbeetchor gesucht und auch gefunden. Doch die erste Dirigentin, die gefunden wurde, Monika Zauter, sagte nach drei Wochen dem Verein ade.

Dirigentensuche am laufenden Band

Eine weitere Chorleiterin, die Herrischriederin Carola Krüger, die im Juli drei Proben leitete, kündigte auch ihre Dirigententätigkeit bei Querbeet. Eine weitere Dirigentensuche blieb erfolglos, was dann den Vorstand des Vereins dazu bewog, die Abteilung Querbeet zu schließen. „Wir singen doch alle gerne“, sagte ein Sänger von Querbeet und verstand es gar nicht, dass in einem Brief den Mitgliedern von Querbeet mitgeteilt wurde, dass ihre Mitgliedschaft erloschen sei.

Ein herber Schlag

Diese Vorgehensweise ist auch für Außenstehende kaum verständlich. Viele Gesangvereine in der Umgebung präsentieren sich als gemischte Chöre, ohne einen eigenen Namen im Verein zu integrieren. So könnte es auch in Herrischried sein, denn der Name Gesangverein Eintracht Herrischried lässt alle Chorformationen zu, so auch den erfolgreichen Kinderchor. Für die Gruppe, die nicht mehr in die Proben des Vereins ging, war jedoch die Streichung von Querbeet aus dem Gesangverein ein herber Schlag. „Auch ein Vorstand muss Kritik vertragen“, sagte ein früheres aktives Mitglied von Querbeet und machte keinen Hehl daraus, dass derzeit zwölf Sängerinnen und Sänger in einer eigenen Formation proben werden.

Weichen für Querbeetchornachfolge

Wie der Vorsitzende des Gesangverein „Eintracht“ Herrischried, Gerhard Dannenberger, äußerte, will der Verein für das kommende Jahr ein Projektchor gründen und so vielleicht erfolgreich die Weichen für eine Querbeetchornachfolge zu finden. Da jedoch die ausgeschiedene Gruppe von Sängerinnen und Sängern in einer eigenen Formation weiter singen, ist ein erfolgreicher Neubeginn für Querbeet recht fraglich.