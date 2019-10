von Werner Probst

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des EHC Herrischried White Stags lud der Verein zu einem Aperó in die Eissporthalle in Herrischried ein. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung. Präsident Heinz Gerspach gab in der Begrüßung seiner Freude Ausdruck, dass in den 30 Jahren nach der Vereinsgründung ein bodenständiger, beliebter und mittlerweile auch ein weit über die Landesgrenzen hinaus gewachsener Verein sich etabliert habe. Ein besonderer Dank gelte den Sponsoren des Vereins aus Herrischried und Willaringen. Reiner Kohlbrenner ließ anschließend die drei Jahrzehnte des Vereinsgeschehens Revue passieren. Der Ligaspielbetrieb wurde 1991 aufgenommen. Obwohl die Mannschaft während zehn Jahren bittere Niederlagen einstecken musste und die ganzen Jahre die bekannte „Rote Laterne“ einheimste, ließ man sich nicht entmutigen.

Meilenstein in der Geschichte

Mit mehreren Neuzugängen setzte sich die Mannschaft dann im oberen Mittelfeld der Tabelle fest. Ein Meilenstein in der Geschichte des EHC war 2009 dann der Wechsel von der Landesliga Baden-Württemberg in die vierte Liga der Schweiz, wo man gleich den Meistertitel einfuhr und so dann in der dritten Liga spielte. Den größten Erfolg feierte die Mannschaft in der letzten Saison, wo man Vizemeister in der dritten Liga der Zentralschweiz wurde. Seit dem Jahre 2006 spielt auch eine zweite Mannschaft.

Nachwuchsarbeit spielt große Rolle

Großen Wert legt der Verein auch auf die Nachwuchsarbeit. Bei der Gründung einer Badischen Nachwuchsliga war der EHC Herrischried federführend, 2009 wurde die Mannschaft Meister der Badischen Nachwuchsliga. Nach der Vorstellung der Spieler überbrachte Bürgermeisterstellvertreter Manfred Krüger die Grüße der Gemeinde. Er lobte die zielstrebige Vereinsentwicklung und wünschte dem EHC Herrischried auch für die Zukunft alles Gute. Kreisrat Carsten Quednow überbrachte die Grüße des Landrates. „Es ist toll, was ihr macht“, sagte er und wünschte auch für die Zukunft viel Erfolg, ehe in geselliger Runde die Feier beendet wurde.