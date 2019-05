von Werner Probst

Ewald Loewe feiert heute den 80. Geburtstag. Besonders mit der französischen Partnerstadt Le Castellet ist der Jubilar eng verbunden. So gehört er mit seiner Frau zu den Gründern des Freundeskreises. In Berlin kam Ewald Loewe auf die Welt. Während des Krieges flüchtete die Familie nach Pommern, kam dann aber 1944 nach Berlin zurück.

1949 starb sein Vater. Ewald Loewe besuchte die Volksschule und machte dann eine Schreinerlehre. 1958 ging er zu den Berliner Verkehrsbetrieben und arbeitete in der Werkstatt. 1961 heiratete er seine Frau Christa.

Herrischried Die Alpakas in Wehrhalden faszinieren die Besucher aus Herrischrieds Partnergemeinde Le Castellet Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1992 ging Ewald Loewe in Ruhestand. 1993 wurde nach Herrischried umgezogen. Öfters hatte man vorher den Urlaub in Todtmoos verbracht und da natürlich auch Herrischried kennen gelernt. Die herrliche Landschaft und die gute Luft begeisterten den Jubilar so, dass man beschloss, den Ruhestand in Herrischried zu verbringen.

Recht schnell fühlte man sich in Herrischried heimisch. So wurde Ewald Loewe stellvertretender Vorsitzender im Schwarzwaldverein, führte die Kassengeschäfte im Herrischrieder Fußballclub und war auch im Handharmonikaorchester aktiv und ist auch ein Anhänger des Herrischrieder Eishockeyclubs.

Fitness steht ganz oben

Für Ewald Loewe gibt es nie Langeweile. So steuert er mit seinem Wagen auch immer wieder seine Geburtsstadt an und einmal in der Woche geht er in ein Fitnessstudio anzutreffen oder auf einem Spaziergang. Der Jubilar ist nicht nur Leser des SÜDKURIER, sondern auch immer wieder bei dessen Busreisen mit von der Partie. Zum Geburtstag werden neben seiner Frau, den Kindern, den drei Enkeln auch zwei Urenkel gratulieren.