von Peter Umstetter

In Hogschür kam es am vergangenen Freitag in der Waldstraße zu Unstimmigkeiten zwischen einer Anwohnerin und der örtlichen Feuerwehrabteilung. Einige derer Mitglieder unterstützten den Bauhof beim Rasenmähen. Die Anwohnerin fühlte sich dadurch in ihrer Ruhe gestört.

Den Bauhof entlastet

Nach Mitteilung des Hogschürer Abteilungskommandanten Michael Dröse waren Angehörige der Feuerwehrabteilung vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr am Riegelhaldenweg unterwegs, um eine Sitzbank vom hohen Gras zu befreien. „In der Regel ist dies die Aufgabe der Bauhofmitarbeiter“, so Dröse. Da diese zurzeit jedoch genug Aufgaben zu erledigen hätten, habe sich die Feuerwehr für die gemeinnützige Arbeit angeboten und wollte den Platz um die Sitzbank am Riegelhaldenweg vom Gras befreien. Bei ihrer Arbeit trugen die Männer keine Uniform sondern gewöhnliche Arbeitskleidung.

Drohung mit Polizei

Kaum hatten die Männer begonnen, hörten sie laute Rufe. Eine Anwohnerin der Waldstraße fühlte sich gestört, da die Feuerwehrleute eine halbe Stunde nach Beginn der Ruhezeit tätig geworden waren. „Ich zeig‘ sie an, ich rufe die Polizei“, kam die Frau auf die Männer zu und forderte sie auf, ihre Arbeit einzustellen. Als Beweis für die Ruhestörung wollte die Frau die Männer fotografieren. Dies verweigerte der Abteilungskommandant aufgrund des Persönlichkeitsrechts. Die aufgebrachte Anwohnerin wusste nicht, dass die Männer der Feuerwehr angehörten und ehrenamtlich eine gemeinnützige Arbeit erledigten. Die Feuerwehrleute trugen, wie Dröse berichtet, Privatkleidung, um die Reinigung der Feuerwehrkleidung zu vermeiden. Beim Mähen mit dem Rasentrimmer werde die Kleidung stark verschmutzt. Eine Anzeige wegen Ruhestörung wird von seitens der Anwohnerin keine auf die Feuerwehr zukommen. Michael Dröse wird als Abteilungskommandant die Kameraden nochmals genauer über die Verordnung in Bezug auf Lärm informieren.