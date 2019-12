von Charlotte Fröse

Ob Herrischried den Klimanotstand ausrufen will oder nicht und damit etlichen Gemeinden folgen könnte, die sich schon dafür ausgesprochen haben, darüber konnten sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend noch nicht abschließend einigen. Dirk Bürklin (Grüne) brachte den Vorschlag auf den Tisch. Das Thema soll nun in der Sitzung am 27. Januar 2020 offiziell auf die Tagesordnung kommen.

Dirk Bürklin betonte zu seinem Vorschlag: „Der Klimanotstand ist kein Notstand als solcher.“ Er hält es aber für angebracht, die Aktion zu unterstützen und sich anderen Gemeinden anzuschließen, wie er seinen Gemeinderatskollegen mitteilte. Schon jetzt solle in den Möglichkeiten die die Gemeinde habe, verstärkt auf Nachhaltigkeit geachtet werden, argumentierte Bürklin.

Michael Arzner (FW) fand, wenn jeder etwas tun würde, müsste man nicht den Notstand ausrufen. FW-Gemeinderat Manfred Krüger fand, dass die ganze Sache übertrieben würde. „Wir tun so, als ob wir die Welt retten könnten“, sagte er, dabei sei aber die Ausrufung des Notstands das falsche Signal. Eigne der Gemeinderäte wollten gar nichts mehr davon wissen, da sie die Diskussion darüber nicht mehr hören könnten.

Ulrich Gottschalk von den Grünen betonte, dass es drum ginge, in den Möglichkeiten der Gemeinde zu handeln und eine Zustimmung koste schließlich nichts. Den Klimanotstand auszurufen, hat symbolische Wirkung und soll zeigen, dass man den Klimawandel ernst nimmt.