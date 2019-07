von Werner Probst

Mit einem unveränderten Team an Ortschaftsratsmitgliedern geht der Ortsteil Großherrischwand in die nächste Amtsperiode. In offiziell zwei verschiedenen Sitzungen wurde das alte Ortschaftsrats-Team verabschiedet und dann anschließend in der zweiten Sitzung neu verpflichtet.

Ühlingen-Birkendorf Regisseurin Corinna Vogt zieht nach zwei Wochenenden eine positive Bilanz zu den Freilichtspielen „Zwischen den Welten“ in Riedern am Wald Das könnte Sie auch interessieren

Wie gut das Leben in Großherrischwand funktioniert, war es mehreren Wortbeiträgen zu vernehmen. So gab es zur Ortschaftsratwahl keine Wahlliste, so dass jeder Wahlberechtigte ohne jeden Parteieinfluss wählen konnte. Ortsvorsteher Klaus Baumgartner konnte dabei die meisten Stimmen einheimsen. In Rückblick auf die zurückliegende Amtsperiode dankte Klaus Baumgartner seinen Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit, ehe Bürgermeister Christof Berger die Sitzungsleitung übernahm und die Ortschaftsräte wiederum verpflichtete. Für die Wahl des Ortsvorstehers gab es nur den Vorschlag für Klaus Baumgartner, der dann einstimmig in offener Wahl gewählt wurde, genauso wie sein Stellvertreter Roland Biehler.

Wünsche des Ortschaftsrates

Auf der Wunschliste des Ortschaftsrates für die neue Amtsperiode steht der Breitbandausbau, aber auch die Umrüstung von herkömmlichen Straßenlampen auf das LED-Netz. „Teilweise sind noch historische Modelle von Straßenlampen vorhanden“, sagte Ortsvorsteher Klaus Baumgartner. Nach dem Willen des Gremiums sollen auch die letzten Stromoberleitungen in den Boden verlegt werden. Bürgermeister Christof Berger meinte dazu, dass in der nächsten Zeit suggestive auf LED umgestellt werde. Zu den Wünschen des Gremiums gehört neben der Straßenrenovierung aber auch das Auswechseln von Hydranten, wobei aber auch darauf geachtet werden sollte, dass diese an solchen Stellen montiert werden, dass man diese auch im Winter anfahren könne. Angeregt wurde auch das Auswechseln des Tores beim Feuerwehrgerätehaus. Durchaus sei man bereit, dieses auch selbst zu montieren. Zu einem großen Renner für Großherrischwand seien die Klausenhofspiele geworden.

Herrischried Unvergessliche Begegnungen im Schwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Unzureichend sei derzeit das Toilettenangebot. So fehle auch eine Toilette für Behinderte. Auch bei einer Ortsbesichtigung konnte noch kein entsprechender barrierefreier Toilettenstandort gefunden werden. Ob eine als Lager genutzte Garage als Standort dienen kann, muss noch erkundet werden.