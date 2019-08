von sk

Auf der Landstraße zwischen Herrischried und Rickenbach ist eine junge Autofahrerin am Dienstag, 6. August, von der Straße abgekommen. Die 21-jährige war gegen 9.20 Uhr mit ihrem Mini auf der L 151 talwärts unterwegs, als sie in einer Kurve von der Straße geriet. Der Wagen überschlug sich in der Folge an einer ansteigenden Böschung, bevor er wieder auf der Straße auf dem Dach zum Stillstand kam. Hierbei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Mini entstand Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.