Herrischried Jugendliche aus Le Castellet freuen sich auf zahlreiche Aktivitäten

24 Kinder und Jugendliche aus dem französischen Le Castellet sind zur Zeit zu Gast in Herrischried. Ein abwechslungsreiches Programm mit Eislaufen und Skifahren steht an – immerhin hat einer der Gäste noch nie Schnee gesehen.

„Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk“, meinten die Gastgeber aus Herrischried am Samstagnachmittag zur Ankunft des von Busfahrer Rémy gesteuerten neuen großen Busses mit den 24 Gästen aus Le Castellet. Die freuen sich auf ihren siebentägigen Besuch bei den deutschen Freunden, und natürlich auch auf die Wintersportaktivitäten, die traditionell dabei ganz groß geschrieben werden. Vor allem der jüngste Teilnehmer der Reisegruppe, der sechsjährige Enkelsohn einer der langjährigsten Jumelage-Aktiven auf französischer Seite, der mit seinen Großeltern reisen durfte, war bei der Ankunft gar nicht mehr vom Parkplatz wegzubekommen – hat er doch zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben Schnee gesehen und entdeckt, wie sich der anfühlt.

Auch die übrigen Kinder und Jugendlichen aus der Gruppe hatten das dringende Bedürfnis nach Bewegung und vergnügten sich nach der zwölfstündigen Fahrt erst einmal mit ihren deutschen Freunden in der Turnhalle, während die Erwachsenen, gut gegen die Kälte gewappnet, sich im Foyer der Rotmooshalle einfanden, bevor es zum Abendessen, das der Verschwisterungsverein in der Küche der Schulmensa vorbereitet hatte, in den Veranstaltungsraum ging.

Das weitere Programm ist schnell erklärt. Wie immer gehört der Sonntag ganz der Geselligkeit und ersten gemeinsamen Aktivitäten in den Gastfamilien, am Montag steht die Erkundung von Bad Säckingen auf dem Programm, und danach kommt der große Auftritt von Eishalle und Skilift. Am Dienstagnachmittag sowie an den beiden folgenden Vormittagen können die Franzosen sich im Eislaufen üben oder alternativ auch das Schwimmbad in der Eishalle besuchen, am Mittwoch und Donnerstag wird nachmittags dann der Skilift erobert, bevor es nach dem traditionellen gemeinsamen Frühstück am Freitag schon wieder zurück in den vergleichsweise warmen Süden geht.