In Herrischried geht die längste Skisaison zu Ende – Lifte liefen 59 Tage

Zufrieden blicken die Betreiber der Skilift in Herrischried auf die Wintersaison 2017/2018 zurück. Die Lifte liefen in diesen Winter 59 Tage – fast doppelt so lange als 2017. Einen leichten Rückgang gab es jedoch bei den Fluchtlicht-Fahrten.

Das Skilift-Team in Herrischried verzeichnete diesen Winter die längste Betriebszeit seit Ende der Skiliftära Edi Eckert 2011, so lautet das Fazit von Betriebsleiter Harald Schneider. Mit 59 Tagen liefen die Lifte fast doppelt so lang als noch 2017 mit 31 Tagen, und 2016 mit 46 Tagen. Das Ende der Skisaison leitete das Liftteam vergangenen Donnerstag ein, als Tauwetter einsetzte.

Der Betrieb startete diesmal recht früh: Aufgrund guter Schneeverhältnisse liefen die Lifte schon am ersten Dezemberwochenende. „Wir hatten dann durchgehend bis Silvester geöffnet“, sagt Albert Schneider. Zu den am besten besuchten Tagen zählte der 29. Dezember mit über 3000 Besuchern. Zeitweise war das Personal, selbst mit 20 Personen vor Ort, am Limit.

Pause im Januar durch milde Temperaturen

Milde Temperaturen im Januar ließen den Betrieb pausieren. Doch die sehr gut präparierte Piste hielt in Grundschichten dem Wetter stand, so dass sie bei wieder einsetzendem Schneefall schon zum 10. Februar wieder für Besucher geöffnet werden konnte. Das letzte Betriebswochenende am 4. März bescherte allen mit einem Winterwetter wie aus dem Bilderbuch „einen super Saisonabschluss“, resümiert Harald Schneider.

Ein leichter Rückgang ließ sich jedoch beim Flutlicht feststellen und auf die Saison verteilt, verhielt sich die Besucherresonanz eher durchschnittlich, was Harald Schneider auf das triste Wetter zurückführt: „Es fehlte an sonnig-kalten Tagen und der Winter war zu selten im Tal spürbar, was sich auch auf die Besucherströme auswirkt“, so Harald Schneider. Im Gesamten sei man aber sehr zufrieden, zumal die guten Schnee- und Pistenverhältnisse weniger Unfälle als sonst provoziert hatten.

Intensive Wartung zahlt sich aus

Zudem blieben die Lifte von den Stürmen unberührt und es traten auch keine technischen Störungen auf. „Die regelmäßige Pistenpräparation und die intensive Wartung zuvor zahlt sich eben aus“, so das Fazit der Betriebsleiter.

Mit der Demontage der Liftgehänge hat das Team bereits am großen Lift begonnen. „Bis Mai wird alles abgebaut, technisch überprüft, gewartet und zum Teil ersetzt. Dann beginnt die Geländepflege“, blickt Harald Schneider voraus. Investieren möchte man 2018 in neue Gehänge.

Auch der Funpark, der diese Saison viel positive Rückmeldung von Snowboardern wie auch von Skifahrern erhalten hat, wird um vier neue Elemente erweitert. Unterstützung erfährt die Skilift GmbH neuerdings von Firmen, die entlang des Zauns ihr Werbebanner anbringen möchten. Grünes Licht dafür hat der Gemeinderat erst kürzlich erteilt.