von Peter Umstetter

Eine Baustelle sorgt für Ärger in Hogschür. An der Waldstraße errichtet ein Bauherr ein Fertighaus. Seit Mitte März blockieren immer wieder schwere Fahrzeuge teils für mehrere Stunden die Straße. Das große Problem: Die Waldstraße ist eine Sackgasse, ist diese blockiert, können die abgeschnittenen Häuser nur über Waldwege erreicht werden.

Bei Beginn der Erdarbeiten am 9. April war zeitweise wegen Baufahrzeugen wieder kein Duchkommen. | Bild: Peter Umstetter

Bereits am 16. März sei die Straße nicht passierbar gewesen, weil auf dem Baugrundstück Bäume gefällt worden seien, sagt Anwohner Johannes Stecher. „Wir haben Termine und können die Straße nicht befahren. Also, so geht‘s nicht!“ In der Waldstraße lebten ältere Menschen, zu denen immer wieder Pflegedienste Zugang haben müssten, von Feuerwehr und Rettungsdiensten ganz zu schweigen, sagte er.

Hindernisse für Rettungsdienst

„Grundsätzlich ist es so, dass auf höhere Gewalt wie geschlossene Bahnschranken, ein Meter Neuschnee oder ein parkendes Auto kein Einfluss genommen werden kann“, erklärt Heiko Zimmermann von der Rettungsleitstelle Waldshut. Wer öffentliche Verkehrsflächen in Anspruch nehmen wolle, müsse dies bei der zuständigen Behörde beantragen. Die Baustelle müsse beschildert, abgesperrt und nachts mit Leuchten gekennzeichnet werden. Wenn der Gemeinde Kenntnisse über Verkehrsbehinderungen durch Baustellen vorlägen, teilte diese dies den Rettungsdiensten mit.

Helikoptereinsatz kann nötig werden

Sei eine Straße unvorhergesehen nicht passierbar, müssten die Rettungskräfte einen anderen Weg suchen, hier zum Beispiel einen Waldweg. Sei kein anderer Weg verfüg- oder befahrbar, müssten die Einsatzkräfte zu Fuß zum Patienten. Um diese Zeitverzögerung in Notsituationen wieder einzuholen, werde dann in manchen Fällen ein Rettungshubschrauber hinzugezogen.

Gemeinde ermahnt Bauherr

Die Anwohner der Waldstraße beschwerten sich bei der Gemeinde Herrischried. Auf dem Rathaus erklärt Christine Kaiser, sie habe nach dem Anruf eines Anwohners die Situation in Augenschein genommen. Nach ihren Angaben hat der Bauherr keine Sondernutzungsberechtigung beantragt. Das Bürgermeisteramt verzichte zwar auf eine Sanktion, es verlange aber, dass der Bauherr die Anwohner vor künftigen Sperrungen schriftlich informiert.

Für drei Stunden unpassierbar war die Straße, als am 3. Mai ein Lastwagen Flüssigbeton anlieferte. | Bild: Peter Umstetter

Der Projektleiter der Firma, die am 3. Mai die Bodenplatte goss, erklärte, dass es wegen der Baustelle sicher noch an weiteren Tagen zu Engpässen an der Waldstraße kommen werde – unter anderem wenn die Bauteile des Fertighauses angeliefert werden. Ursprünglich sei ein Platz für einen Kran auf dem Grundstück geplant gewesen. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit habe er dort aber nicht aufgestellt werden können.