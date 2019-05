von kss

Bei der ersten Hauptersammlung nach Gründung im vergangenen Jahr hat der „Förderverein Kindergarten Wespennest“ die letzten Hürden genommen, um als gemeinnütziger Verein anerkannt zu werden. Nachdem er im abgelaufenen Jahr bereits einige Arbeitseinsätze bewerkstelligt und diverse Anschaffungen für den Kindergarten Wespennest getätigt hatte, erging der dringende Appell an Eltern, Freunde und sozial Engagierte aus den Reihen der Bevölkerung, die Arbeit des Fördervereins durch Mitgliedschaft und/oder aktive Mithilfe zu unterstützen, um dem Kindergarten auch in Zukunft Wünsche außerhalb des seitens der Gemeinde ermöglichten Budgetrahmens erfüllen zu können.

Der nächste anstehende große Einsatz des Fördervereins wird der Kaffee- und Kuchenverkauf an der Gewerbeschau in Herrischried am 19. Mai sein, zu dem gerne noch Kuchenspenden angenommen werden. Auch die aktive Mithilfe beim Verkauf an dem Tag selbst ist durchaus erwünscht, zumal die nächste große Herausforderung an den noch jungen Förderverein in Gestalt des Kunsthandwerkermarktes schon in Sicht ist.

Der war, wie auch vor der Übernahme durch die Gemeinde schon langjährige Tradition beim Kindergarten Wespennest, bezüglich Arbeitseinsatz und Ertrag einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres, wie Yvonne Eckert im Geschäftsbericht für 2018 resümierte. Weitere Einnahmequellen waren der Salatverkauf am Hofmarktfest sowie der Bastelstand an der Schellenberger Chilbi. Angeschafft werden konnten große Bausteine, ein Spieltisch sowie Magnettafeln, die von den Kindern mit Begeisterung genutzt werden. Außerdem wurde eine unentgeltlich überlassene Kletterwand aufgefrischt, die den Kindern nun ebenfalls zur Verfügung steht.

Vertrauen in Vorsitzende

Die Wahlen ergaben die Bestätigung der Vorsitzenden Daniela Lleshaj, der zweiten Stellvertreterin Yvonne Eckert, der Kassiererin Brigitte Gerloff-Ammann, der Schriftführerin Karin Greiner sowie der Kassenprüferin Melanie Eitner. Die erste Stellvertreterin Corinna Zumkeller bat um Ablösung, da sie nach den Sommerferien kein Kind mehr im Kindergarten haben wird. Für sie wurde neu Marissa Füchsle gewählt. Die Mitgliedsbeiträge von 18 Euro pro Jahr werden erstmals im Juni eingezogen, ein professionell gestalteter Flyer informiert über die Aufgaben des Fördervereins. Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag gibt es auch die Möglichkeit, sich aktiv im Verein einzubringen. Um sowohl den Förderverein bekannter zu machen als auch die Kommunikation unter den Kindergarteneltern selbst anzuregen, plant der Förderverein ein zwangloses Treffen, dessen Termin noch bekannt gegeben werden wird.