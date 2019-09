Egon Arno Bräunlich wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat der Tiengener Verein „Freundeschlosstiengen“ in Kooperation mit dem Kulturamt Waldshut-Tiengen und der Bräunlich-Bieser-Stiftung dem Künstler eine Ausstellung in Tiengen gewidmet. Bräunlichs Schaffen hat mehrere Gesichter, die es in der Ausstellung in den Schwarzenbergsälen und im Schlosskeller neu zu entdecken gilt.

Zwischen Heimatbildern und exotischer Ferne

In seinen Landschafts- und Himmelsbildern schafft er eine Atmosphäre, bei der der Betrachter – ob im Schwarzwald oder in der Ferne Asiens – sich in der Weite der Wolkenformationen und Horizonte verliert. In anderen Werken hält der Künstler das quirlige Leben exotischer Märkte in einer Detailtreue fest, bei der jeder Mensch als Individuum definiert wird.

Ausstellung im Schloss Tiengen Die Ausstellung von Egon Arno Bräunlich (1919 bis 2001) „Bilder – Welten“ ist bis Sonntag, 6. Oktober, zu sehen. Ort: Schloss Tiengen in den Schwarzenbergsälen und im Schlosskeller. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 15 bis 18 Uhr. Infos im Internet: www.freundeschlosstiengen.de

Ordnung und kompositorischer Zusammenhalt zeichnen schließlich auch seine abstrakten Werke aus. Weniger bekannt ist, dass Egon Arno Bräunlich, im Hauptberuf Apotheker, in seiner Freizeit viel Zeit im Anwesen der Familie Bieser in Hogschür verbrachte. Dort entstanden zahlreiche Exponate aus seinem Werk.

„Deshalb“, so berichtet Herbert Müller-Lupp, stellvertretender Vorsitzender der „Freundeschlosstiengen“, „kennen außer den direkten Nachbarn viele Bürger aus Hogschür seine Person und haben von ihm gehört“.

Von München an den Hochrhein

Egon Arno Bräunlich wurde 1919 in München geboren. Dort und in Karlsruhe studierte er zunächst bildende Kunst, unterbrochen von Kriegsdienst und Gefangenschaft.

In München lernte er seine spätere Frau Trudel Bieser kennen. Sie erbte von ihrem Vater die Tiengener Storchen-Apotheke. Allerdings hatte dieser darauf bestanden, dass sein zukünftiger Schwiegersohn neben der Kunst einen „richtigen“ Beruf erlernen solle. So studierte Bräunlich in Freiburg Pharmazie und schloss das Studium 1956 mit dem Staatsexamen ab.

Seine große Leidenschaft blieb zeitlebens die Kunst. Laut Kunsthistorikerin Zara Tiefert-Reckermann „kann man sicherlich sagen, dass er sowohl als Apotheker wie auch als Künstler ein Perfektionist war“.

Dies wird in den beiden von Herbert Müller-Lupp dieser Zeitung zur Verfügung gestellten Bilder – sie befinden sich nicht in der Ausstellung in Tiengen, sondern im Archiv des Landkreises Waldshut – deutlich. Beide stehen mit Hogschür in Verbindung und beeindrucken durch ihren Detailreichtum.

Das Porträt „Markus“ aus dem Jahr 1973 zeigt einen Jungen aus Hogschür, der möglicherweise den Nachnamen Dossenbach trug.

Dieses Porträt des Malers stammt aus dem Jahr 1973 und trägt den Namen eines Jungen aus Hogschür, „Markus“. | Bild: privat

Beim anderen Bild hat sich Bräunlich auf den Einsatz einer einzigen Farbe – Schwarz – beschränkt. Dieses Werk stammt aus dem Jahr 1975 und hat den Titel „Der Tag beginnt“. Es zeigt den Blick auf dem Anwesen Bieser–Bräunlich in Hogschür in Richtung Süden und Schweizer Alpen. Der Künstler hat darin das Licht mit der Spiegelung im Wasser eines Teichs mit einer meisterlichen Nuancierung festgehalten.

„Ich male für mich selbst“

Egon Arno Bräunlichs Gemälde wurden in diversen Gruppen- und Einzelausstellungen gezeigt, auch ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem 1988 mit der Rembrandt-Plakette. Von seiner Kunst leben konnte er jedoch nie, wollte er auch nicht.

So sagte er einmal: „Ich male in erster Linie für mich selbst und nicht für die Nachwelt. Ich bemühe mich, Kunst zu machen, die ich mit einem guten Gewissen verantworten kann. Natürlich freu ich mich, wenn meine Bilder auf einen Besucher wirken, aber ich bestehe nicht darauf und bin zum Glück nicht davon abhängig.“ Mit dieser Einstellung, so Zara Tiefert-Reckermann, „schuf sich Bräunlich eine gewisse Freiheit für seine Bilderwelten“.