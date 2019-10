von Hans-Jürgen Sackmann

Das Pfütze-Fäscht im Januar und das Fischessen des AC Hotzenwald im Juli sind Geschichte, dafür füllt der wiedererstarkte Gewerbeverein die Lücke mit einem Frühlingsfest im Mai. Die neue Mitarbeiterin bei der Tourist-Info Sigrid Schneider übernimmt in Zukunft die Abstimmung der Veranstaltungen.

16 Vereinsvertreter kommen

Einmal im Jahr treffen sich die Vertreter aller Vereine der Gemeinde Herrischried, um den Veranstaltungskalender der Gemeinde Herrschried für das kommende Jahr abzusprechen, aber auch um vorhandene Probleme und die Zuteilung der Rotmooshalle zu besprechen. Bürgermeister Christof Berger und die neue Mitarbeiterin der Tourist-Info, Sigrid Schneider waren am Dienstagabend angenehm überrascht, konnten sie doch 16 Vereinsvertreter begrüßen und mussten kräftig nachstuhlen. Die Vollzeitstelle bei der Tourist-Info wurde in zwei Halbtagsstellen geändert und Helga Sandmann wird von Sigrid Schneider unterstützt.

Zuteilung der Rotmooshalle

Sie ist neu zuständig für die Abstimmung der Veranstaltungen und die Zuteilung der Rotmooshalle und hat gleich ganze Arbeit geleistet. Die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Hotzenwälder Großgemeinden klappt immer besser und im Terminkalender 2020 wurden auch die größeren Veranstaltungen von Rickenbach und Görwihl mit aufgenommen. Gut 150 Eintragungen umfasst der Entwurf des Veranstaltungskalenders. Große Probleme gab es bei der Abstimmung nicht. Die Vereine kennen sich und nehmen bei der Planung Rücksicht aufeinander. Eine Kollision gab es dennoch. Marie-Claude Hartmann vom Eissportclub Herrischried (ESPCH) würde gerne das Schaulaufen am Ostersamstag am 11. April in der Eissporthalle ausrichten und fragt an, ob der AC Hotzenwald seinen Eisslalom um eine Woche nach hinten schieben könnte.

Zwei Vereinsjubiläen

In Herrschried sind nächsten Jahr keine außergewöhnlichen Großveranstaltungen geplant und es gibt auch nur zwei kleine Vereinsjubiläen, 45 Jahre Akkordeon-Orchester Herrischried mit Konzert (21. März) und 90 Jahre Gugelturmjubiläum es Schwarzwaldvereines (5. Juli). Das Jahr beginnt mit einem Skilager in Adelboden, Eisdiscos und Eishockey. Die Wiiberfasnacht findet am 20. Februar statt und der Dilldapenball zwei Tage darauf. Am 12. April veranstaltet die Trachtenkapelle Herrischried das Osterkonzert und am 29. April ist das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Hogschür fest eingeplant.

Frühlingsfest mit Gewerbeschau

Neu gibt es im Wonnemonat Mai, und zwar am 24. ein Frühlingsfest mit einer Gewerbeschau auf dem Le Pastelle Platz. Der Kunststückchen-Markt am Klausenhof wird am 13. und 14. Juni stattfinden und der Mountainbike Tag am 27. Juni. Nach der Sommerpause ist der Erntemarkt am Klausenhof für den 11. Oktober eingeplant, und die Schellenberger Chilbi fällt im kommenden Jahr auf den 20. Oktober und am Sonntag darauf am 25. Oktober lädt die Trachtenkapelle zu ihrem Brägelfest ein. Am 14. November veranstaltet der Skiclub seinen Brettlemarkt und am 28. November wird zuerst der Weihnachtsbaum aufgestellt, bevor es am Abend bei der Guggemix-Party der Hotzenguggis in der Rotmooshalle heiß hergehen wird. Am Nikolaustag klingt das Jahr 2020 mit Weihnachtsmarkt am Klausenhof aus.

Optimierungsvorschläge für Rotmooshalle

Ausführlich diskutierten die Vereinsvertreter mit dem Bürgermeister was man bei der Rotmooshalle noch optimieren könnte. Der nicht funktionierende Aufzug und ein fehlender Kühlschrank, wurde bemängelt. Sehr zufrieden zeigte man sich mit der neuen Beschallungsanlage. Bevor der Bürgermeister die konstruktive fröhliche Runde schloss, verteilte er die Medienmitteilung zur finanziellen Förderung aus dem Ehrenamtsfond, mit der Bitte, Anträge zu stellen. Bei der Trachtenkapelle hätte es geklappt und sie bekamen einen Zuschuss für neue Trachten.