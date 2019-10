von Werner Probst

Nach mehrwöchiger Renovierung hat am Mittwoch das bekannte Gasthaus „Knoblauchzehe„ in der Schachenbühlstraße 2 in Herrischried wieder geöffnet. Neue Inhaber und künftige Wirte sind die Mitglieder der Familie Sheyyab, die zuvor fast vier Jahre das bekannte Herrischrieder Gasthaus Christophorus geführt hatten. Mit deutschen und griechischen Spezialitäten wollen die neuen Besitzer ihre Gäste ganztags in geschmackvoll eingerichteten Räumen kulinarisch verwöhnen. Unter Telefon 07764/3149689 können Tischreservierungen vorgenommen werden. Zur Eröffnung war auch Bürgermeister Christof Berger gekommen, um die Grüße und guten Wünsche der Gemeinde zu überbringen.