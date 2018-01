Herrischried Herrischrieder Dilldappen veranstalten einen Zirkus

„Manege frei“ heißt es am Samstag, 10. Februar beim sechsten Dilldappe-Ball in Herrischried. Die Proben und Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren

Noch steht kein Narrenbaum, auch Kostümierte wuseln noch nicht durch die Straßen. Aber die Vorbereitungen für den sechsten Dilldappe-Ball in Herrischried laufen schon auf Hochtouren. Ein engagiertes Organisationsteam des Fördervereins der Trachtenkapelle Herrischried probt und bastelt schon fleißig, damit es am Samstag, 10. Februar, wieder so richtig fetzig wird.

In diesem Jahr sind alle Fasnachtsbegeisterten eingeladen, unter dem Motto „Dilldappe im Circus“ zu erscheinen. Was ein richtiger Zirkus ist, hat natürlich eine gescheite Manege und Logenplätze. Diese Logenplätze werden exclusiv am Freitag, 2. Februar, beim Narrenbaum-Stellen in Herrischried vergeben. Normale Karten gibt es am Veranstaltungsabend.

Die Besucher erwarten zwei Stunden buntes Zirkus-Programm, Tanzeinlagen, Showgags und vieles mehr. Natürlich darf die traditionelle Schnitzelbank nicht fehlen, bei der auf humorvolle Weise Herrischrieds skurrile, verpatzte oder witzige Momente des zurückliegenden Jahres auf die Schippe genommen werden. Die Durbeloch-Bar sorgt für das leibliche Wohl. Die Band Wälderwahn heizt zu vorgerückter Stunde den Narren musikalisch ein. Und vielleicht bekommt man zu später Stunde doch mal einen Dilldappe zu Gesicht. Angesprochen auf den Namensgeber des Abends, gibt es allein im Organisationsteam mindestens drei verschiedene Lesarten.

Mit dem Dilldappe-Ball hat sich eine zünftige Fastnacht für Herrischried etabliert. Das Organisationsteam um Marion Stoll hatte sich nichts Geringeres auf die Fahnen geschrieben, als endlich wieder ein tolles Fasnachts-Angebot in Herrischried zu stemmen, nachdem die Hotzenguggis 2012 ihre Aktivitäten dahingehend zurückfuhren. Dabei wollen sie alle Altersgruppen in den Blick nehmen. Was bei Besuchern von 16 bis 70 Jahren bisher erfolgreich umgesetzt wurde. Das große Altersspektrum wird schon bei den Proben deutlich: Die kleinsten „Dilldappler“ sind gerade mal zwei Jahre alt und wachsen in das Fasnachts-Engagement der Eltern hinein. Im Team ist das jüngste Organisationstalent 20 Jahre alt. Das altersweiseste Organisationstalent zählt 58 Lenze. Es scheint, als gäbe es hier einen Verein, für den das Thema „Vereinsnachwuchs“ kein kritisches ist. Bleibt nur noch zu wünschen, dass möglichst viele Clowns, Trapez-Künstlerinnen, Dompteure und weitere fantasievoll kostümierten Zirkusleut den Weg zum sechsten Dilldappe-Ball finden.

Dilldappe-Ball

Der Dilldappe-Ball in Herrischried am Samstag, 10. Februar, in der Rotmooshalle beginnt 20.11 Uhr, Einlass ist bereits ab 19.11 Uhr. Die Karten an der Abendkasse kosten 7 Euro. Karten für die in diesem Jahr speziellen Logenplätze werden nur exklusiv am Freitag, 2. Februar, beim Narrenbaum-Stellen in Herrischried verkauft.