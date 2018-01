Herrischried Herrischried: Sanierungen haben 2018 Priorität

Der Gemeinderat Herrischried beschloss den Haushaltsplan für 2018. Die Personalkosten steigen auf rund 1,85 Millionen Euro. Ganz oben im Finanzhaushalt stehen die Ausgaben für die energetische Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, sowie Investitionen zur Barrierefreiheit und zum äußeren Brandschutz.

In seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Herrischrieder Gemeinderat einstimmig die vorgelegte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018. Gegenüber den umfangreichen Vorberatungen ergaben sich bei dem Zahlenwerk nur geringfügige Veränderungen. Die Eckdaten im Ergebnishaushalt weisen bei den ordentlichen Erträgen einen Betrag von 6,48 Millionen Euro aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 6,59 Millionen Euro. Somit ergibt sich beim Sonderergebnis eine Deckungslücke von 110 000 Euro. Im Ansatz für den Finanzhaushalt steht dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 137 500 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 185 000 Euro gegenüber. Der Bedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 20 500 Euro. Somit ergibt sich ein Saldo von minus 68 000 Euro.

Ganz oben im Finanzhaushalt stehen die Ausgaben für die energetische Sanierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, sowie Investitionen zur Barrierefreiheit und zum äußeren Brandschutz. Die Gesamtkosten der Maßnahmen in 2018 werden mit 118 000 beziehungsweise 323 000 Euro beziffert. Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Bauhof-Fuhrparks belaufen sich auf 250 000 Euro. Die Umgestaltung des Abwassersystems im Ortsteil Wehrhalden bezeichnete Rechnungsamtsleiter Roland Frank als „großes, zukünftiges Projekt“. Dieses ist in der Fortschreibung der Investitionsmaßnahmen für den Zeitraum 2020 beziehungsweise 2021 zu finden.

Als „Riesensprung nach oben“ bezeichnete der Kämmerer in seinen Ausführungen zum Stellenplan die Ausgaben für das Personalwesen von 1,85 Millionen Euro im Vergleich zu 1,6 Millionen Euro im Vorjahr. Dies sei der Übernahme des Kindergartens „Wespennest“ durch die Gemeinde geschuldet. Im Bereich der Kredite ist eine Rückzahlung seitens der Gemeinde von 120 000 Euro vorgesehen. In dem Zusammenhang erläuterte Roland Frank die Maßstäbe für Gemeinden zur Aufnahme von Krediten: „Kredite können nur für Investitionen aufgenommen werden; die Obergrenze für Herrischried liegt bei 220 000 Euro“, so Frank. Je schwächer eine Gemeinde sei, desto mehr Liquiditätsreserve sei nötig, erklärte der Kämmerer. Als Absicherung für den Haushalt bezifferte er die Mindestreserve für Herrischried mit 600 000 Euro. Abschließend lobte der stellvertretende Bürgermeister Helmut Eckert die ausführliche Darstellung der Zahlen und Fakten.