von Werner Probst

In der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Hotzenwald Bündnis 90/Die Grünen stand der Wechsel an der Spitze im Fokus. Iris Wallaschek kandidierte nicht mehr und so kam es zur Neuwahl. In einer Blockabstimmung wurde Johannes Herrmann aus Görwihl ebenso als Sprecher gewählt, wie Dirk Bürklin aus Herrischried (Wiederwahl) und Jürgen Haxel aus Rickenbach.

Herrischried So hat Herrischried gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

In der Glaswerkstatt von Dirk Bürklin in Großherrischwand fand die Mitgliederversammlung statt, die – wie Iris Wallaschek bemerkte – so gut wie noch nie zuvor besucht war. Nach einer Vorstellung der Teilnehmer galt es, Rückblick auf die jüngst erfolgten Kommunalwahlen zu halten.

Görwihl So hat Görwihl gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Spitzenreiter bei den drei Hotzenwaldgemeinden war Görwihl. Wie Roland Mutter aus Görwihl ausführte, konnte das Wahlergebnis verdoppelt werden, sodass jetzt vier Sitze erobert wurden, während es in der letzten Gemeinderatsperiode noch zwei Sitze waren. Mit drei Sitzen ist man im Herrischrieder Gemeinderat vertreten und in Rickenbach sind zwei Sitze von den Grünen belegt.

Rickenbach So hat Rickenbach gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Verabschiedung aus Gemeinderat

Mit Präsenten und Dankesworten wurde den ausgeschiedenen Gemeinderäten für ihre Arbeit gedankt. Eine große Vase überreichte Dirk Bürklin Iris Wallaschek für die jahrzehntelange Arbeit an der Spitze des Ortsverbandes. Mit Präsenten wurden auch die übrigen ausgeschiedenen Grünengemeinderatsmitglieder beschenkt und für ihre Arbeit gedankt.

Mit einer großen Vase wurde Iris Wallaschek für ihre langjährige Tätigkeit an der Spitze des Ortsverbandes gedankt. Unser Bild zeigt die Geehrte mit ihrem Mann Bernd. | Bild: Werner Probst

Auch bei der Analyse des Wahlkampfes schnitt Görwihl außerordentlich gut ab. Der Infostand sei auch mit den Gemeinderatskandidaten gut bestückt gewesen und auch in Rickenbach hatte man eine gute Resonanz. Nicht zufrieden war man in Herrischried. Widrige Witterung sorgte dafür, dass Plakate zerstört wurden.

In ihrem Rückblick über Jahrzehnte an der Spitze des Ortsverbandes Hotzenwald sagte Iris Wallaschek, dass gerade Kommunalwahlen einen immer größeren Aufwand erfordern. Gerne erinnere sie sich an die Zeit, wo erfolgreich dem Atdorfprojekt begegnet werden konnte, Schulen, Tourismus und Waldwirtschaft für Diskussionen sorgten.

Mitgliederzahl steigt stetig

Zu den erfreulichen Aspekten aber gehöre auch, dass die Mitgliederzahl in den letzten Jahren erhöht werden konnte. Sie freue sich aber auch, dass sie die Führungsarbeit in jüngere Hände übergeben könne. Auch in Zukunft werde für den Ortsverband zur Verfügung stehen. Dankesworte richtete sie an die Mitglieder, die sie während ihrer Amtszeit unterstützen.

Bernd „Blondi“ Wallaschek berichtete über die Arbeit im Kreisverband, der drei Sprecher habe und er als Kassierer tätig sei. Auch hier sei die Mitgliederzahl stetig steigend. So hoffe man noch in diesem Jahr, das 200. Mitglied begrüßen zu können.