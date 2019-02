Die Grünen gehen mit Zuversicht in die Kommunalwahl 2019. An einer von 16 Personen besuchten Versammlung am Donnerstagabend in der Glaswerkstatt Bürklin in Großherrischwand gab es erste Einblicke in die Kandidatenlisten der Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach. Das Ergebnis: Roland Mutter, amtierender Gemeinderat in Görwihl, brachte eine volle Liste mit 14 Kandidaten und Kandidatinnen mit. „Das ist sensationell“, bemerkte Iris Wallaschek, Vorsitzende des Grünen-Ortsverbandes Hotzenwald. Mutter, der selber wieder kandidiert, hatte die Liste innerhalb einer Woche erstellt.

Unter den Personen, die sich für ein Gemeinderatsmandat in Görwihl bewerben, ist auch die Tierärztin Wiltrud Jehle aus Strittmatt. Offenbar, so vermutete Iris Wallaschek, hat sich das Interesse an der Kommunalwahl aus der Debatte um die Erhöhung der Hundesteuer ergeben. Der Görwihler Gemeinderat hatte diese im November 2018 um 100 Prozent für den Ersthund auf 200 Euro angehoben, was zu Protesten in der Bevölkerung führte. Einen Wermutstropfen gibt es für die Grünen in Görwihl dennoch: Susanne Köstlin, die seit einem Jahr als Nachfolgerin von Johann Gerspacher im Görwihler Gemeinderat sitzt, wird aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder kandidieren.

Blick auf Herrischrieder Liste

Zufriedenheit herrschte auch mit Blick auf die Herrischrieder Liste. Dort können die Grünen zehn von zwölf Plätzen belegen. Von den amtierenden Gemeinderäten mit dabei sind wieder Ulrich Gottschalk und Dirk Bürklin. Klaus Stöcklin hat schon länger erklärt, dass er nicht mehr kandidieren wird.

Hoffen auf weitere Bewerber in Rickenbach

Noch etwas mau sieht es auf der Grünen-Liste in der Gemeinde Rickenbach aus mit derzeit drei Kandidaten. „Drei ist ein Anfang“, fand Iris Wallaschek, die auf weitere Bewerber hofft. Allerdings musste sie bekannt geben, dass Ehrfried Mutter, seit 2009 im Rickenbacher Gemeinderat, definitiv nicht wieder kandidieren wird. Mutter hatte dieser Zeitung vor einer Woche mitgeteilt, seine erneute Kandidatur sei noch ungewiss. Fest steht zudem, dass der zweite Vertreter der Grünen, Peter Kermisch, auf einer anderen Liste („Wir“) stehen wird.

Die Nominierungsversammlung des Grünen Ortsverbandes Hotzenwald ist für den 21. Februar geplant. Der Ort ist noch offen. Die Nominierung wird dann gebündelt erfolgen, das heißt, die Listen der drei Hotzenwaldgemeinden werden zusammen vorgestellt. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Liste für den Kreistag. Iris Wallaschek wird wieder kandidieren, wünscht sich aber noch eine Bewerberin aus Görwihl.