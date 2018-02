Herrischried Glocken der Kirche St. Zeno werden zum Filmstar

Der Filmemacher Peter Umstetter dreht eine Doku über die Glocken der Kirche St. Zeno in Herrischried. Der 45-Minuten-Film erscheint zu Weihnachten auch als DVD.

Dass am vergangenen Valentinstag mittags um zwölf Uhr nochmals alle Glocken der Herrischrieder Kirche geläutet haben, hatte einen besonderen Grund: Der Hobby-Filmemacher Peter Umstetter aus Hogschür sollte das alte Geläut für eine Dokumentation über den Glockenwechsel in Bild und Ton festhalten. Dafür bestieg er mit seiner Kameraausrüstung und mit Messner Helmut Eckert mittags den Turm und nach dem Stundenschlag ließ der Messner das Festtagsläuten für die Videoaufnahme erklingen.

"Dass der Glockenab- und einbau filmisch festgehalten wird, ist in der heutigen Zeit fast schon zwingend", findet Helmut Eckert. Dies dachte sich auch das Gemeindeteam St. Zeno, das kürzlich auf Peter Umstetter aufmerksam geworden ist. Der 41-jährige gelernte Hotelfachmann aus Hogschür dreht bereits seit 1995 Filme in seiner Freizeit. "Es fing mit einer Dokumentation über die Renninger Krippenausstellung (bei Stuttgart) an. Seit 1999 drehe ich auch Filme von Musicals, Theater, Hochzeiten, Vereins- und Gemeindejubiläen", berichtet Peter Umstetter.

Mit den Jahren wurde Umstetters Kameraausstattung technisch immer besser; 2001 drehte er einen Dokumentarfilm über die Schweizer Wein- und Fassherstellung, der heute als Lehrfilm für werdende Winzer eingesetzt wird. Vor einigen Jahren kam Umstetters YouTube-Kanal, "umi1976", hinzu, wo auch Fasnachtsumzüge aus der Region zu sehen sind. Die Idee zum Glockenfilm in Herrischried griff der ehemalige Ministrant begeistert auf.

Auf Peter Umstetters Glocken-Doku soll später nicht nur das alte St. Zeno-Läuten, sondern auch der Glockenguss, die Glockenweihe mit dem Glockenfest und das erste Läuten der neuen Glocken (voraussichtlich im Advent) zu hören sein. "Weil bei der Glockenfahrt nur 40 Personen mitreisen können, ist es gut, dass dieses Ereignis im Film festgehalten wird", erklärt Annemarie Matt vom Gemeindeteam. Der 45-minütige Film soll zu Weihnachten 2018 als DVD erscheinen, sofern die neuen Glocken bis dahin hängen. Allerdings muss die DVD (rund 20 Euro) vorbestellt werden (E-Mail: schwarzwald.tv@t-online.de).

"Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass so ein Film zu günstigen Konditionen hergestellt werden kann. Das war in der Not nach dem Krieg, als 1949 die Kirchen neue Glocken erhielten, undenkbar", erinnert sich Helmut Eckert. Das Läuten im Turm nochmals erleben zu können empfand Helmut Eckert "phänomenal".

Als Messner möchte er nun beim Pfarrgemeinderat bewirken, dass die alten Glocken doch noch bis Sommer hängenbleiben und zumindest bei den anstehenden Hochfesten läuten dürfen, und dass sie erst abgebaut werden, wenn die neuen Glocken bereitstehen. "Das macht Sinn, denn dann bestellt man Gerüst und Kran nur einmal", erklärt Helmut Eckert. Über dieses Sicherheitsrisiko – das Läuten kann den alten Glockenstuhl weiter beschädigen – hat jedoch der Pfarrgemeinderat noch das letzte Wort zu fällen.