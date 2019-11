von Werner Probst

Die Namensänderung des bisherigen Herrischrieder Gewerbevereins e.V. stand im Mittelpunkt einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Ohne jeden Einwand wurde dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt, wonach nunmehr der Verein Gewerbeverein Herrischried e.V. heißen wird.

Eine wesentliche Änderung der bisherigen Satzung ist auch der Mitgliedsbreitrag, der nach der alten Satzung 120 Mark betrug und nunmehr auf 60 Euro pro Jahr festgesetzt wurde. Neu ist auch, dass der Vorstand im rollierenden System auf zwei Jahre gewählt wird. Geändert wurde auch die Zahl der Beisitzer. Mindestens zwei Beisitzer und höchstens fünf werden dem Vorstand angehören.

Die Vorsitzende Victoria Gerspach zeigte sich zu Beginn der Versammlung im Gasthaus „Knoblauchzehe“ erfreut, dass doch zahlreiche Mitglieder zur außerordentlichen Versammlung gekommen waren.

Zuwachs: Elf neue Mitglieder

Zu den erfreulichen Punkten gehörte, dass dem Verein elf neue Mitglieder beigetreten sind, so dass nunmehr dem Gewerbeverein 26 Mitglieder angehören. An Aktivitäten seit der Wiederbelebung des Vereins mangelte es nicht. Ein Höhepunkt im Veranstaltungsreigen war die von der Kinder-Casting-Agentur Sunshine veranstaltete eintägige Talentsuche in Herrischried. Zu den erfolgreichen Veranstaltungen zählten auch die beiden durchgeführten After-Work-Partys, die auch künftig in den Mitgliedsbetrieben durchgeführt werden sollen. Bereits habe man neun Anmeldungen von Mitgliedsbetrieben, die auch eine solche Party durchführen wollen.

Bereits am Samstag, 30. November, werden die Mitglieder des Gewerbevereins beim traditionellen Christbaumstellen der Jugendfeuerwehr Herrischried und dem Kindergarten Don Bosco auf dem Le-Castelett-Platz am Nachmittag mit dabei sein, ehe dann ein Weihnachtsmarkt auf die Kunden wartet. Bereits 14 Betriebe haben ihre Teilnahme zugesagt. Mit von der Party wird auf dem Markt auch der Nikolaus sein, der in seinem Gepäck 200 Nikoläuse verteilen wird, die von den Schmidts Märkten gesponsert wurden.

Nach der erfolgreich durchgeführten Gewerbeschau in diesem Jahr will man im nächsten Jahr am 24. Mai wieder mit einer Frühjahrsschau aufwarten, die in noch größerem Rahmen stattfinden soll, als dies im letzten Jahr der Fall war.

Diskutiert wurde noch über eine Straßenbeschilderung in Herrischried, die noch verbessert werden soll, ehe Christian Dröse viel lobende Worte für die Vorsitzende Victoria Gerspach parat hatte. Sie sei maßgeblich die Kraft im Verein, die keine Mühen scheue und dafür verantwortlich war, dass sich der Verein in der kurzen Zeit seiner Wiederbelebung so erfolgreich behaupten konnte. Langanhaltender Beifall unterstrich die Worte des Kassierers Christian Dröse.