Mit zahlreichen Aktivitäten wartet der wiederbelebte Gewerbeverein Herrischried in den kommenden Monaten auf. Bei mehreren After-Work-Partys wollen die Mitglieder nicht nur den Kontakt untereinander pflegen, sondern auch die Geschäfte näher kennen lernen.

Herrischried Der Gewerbeverein Herrischried erwacht kurz vor der drohenden Auflösung zu neuem Leben

In der Sitzung des Vorstandes konnte die Vorsitzende Victoria Gerspach über viele Aktivitäten seit der Hauptversammlung im Juni berichten. So wurde ein neues Vereinslogo entworfen und eine Homepage erstellt, bei der die Mitglieder präsentiert werden und auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Bei der Job-Ausbildungsbörse können die Mitglieder ihre Wünsche kostenlos präsentieren.

Lob für gute Arbeit

Kassierer Christian Dröse lobte die gute Arbeit von Stephan Gerspach, den Ehemann der Vorsitzenden, der die neue Homepage professionell entworfen und gestaltet habe und dabei diese enorme Arbeit ehrenamtlich getätigt habe. „Gemeinsam sind wir stark“, ist in dem neuen Vereinslogo zu lesen und wird auch in die Tat umgesetzt. So gehört bereits zu den erfreulichen Aspekten, dass sechs neue Mitglieder in den Verein eintraten.

Erste After-Work-Party am 18. September

Bereits am 18. September soll die erste After-Work-Party der Mitglieder des Gewerbevereins stattfinden. Diese wird beim Getränkehandel Dröse stattfinden, wobei nicht nur der Betrieb besichtigt wird, sondern auch der Kontakt zueinander gepflegt wird.

Am 29. September wird in der Rotmooshalle ein besonderer Event stattfinden, wobei eine Casting Agentur sich ganztägig auf Talentsuche macht. Am 20. November wird die nächste After-Work-Party stattfinden. Diese findet im Geschäft der Vorsitzenden, dem VicScho Design, statt, ehe sich der Gewerbeverein am Samstag, 30. November, beim Christbaumstellen auf dem Le Castelett Platz beteiligt. Am Nachmittag ab 14 Uhr sollen dann auch einige Verkaufsstände ihre Waren anbieten.

Bereits in der Planung ist das Frühlingsfest mit Gewerbeschau. Dieses soll am 24. Mai wiederum im Ortskern von Herrischried stattfinden und dabei an den erfolgreichen Start in diesem Jahr anknüpfen.

Der Gewerbeverein Herrischried wurde 1991 gegründet. Derzeit hat der Verein 25 Mitglieder. Vorsitzende ist Victoria Gerspach, Telefon 07764/93 37 88. Mehr erfahren Sie hier:

www.gewerbeverein-herrischried.de