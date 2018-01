Herrischried Gesangverein Eintracht Herrischried bilanziert ein gutes Jahr

Querbeet und der Kinderchor des Gesangvereins Eintracht blicken auf viele gelungene Auftritte zurück. Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert lobt die gute Jugendarbeit.

Herrischried (csi) Viele besondere und einmalige Momente hatten die Chöre Querbeet und der Kinderchor des Gesangvereins Eintracht Herrischried im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Aber nicht nur das Musikalische, sondern auch die Gemeinschaft spielt für die Sängerinnen, Sänger und Chorleiterinen eine große Rolle.

In der Hauptversammlung am Samstag standen neben einem Rückblick auf die vergangenen Monate auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Erstmals standen die Trachtenkapelle Hogschür und der Chor Querbeet beim Konzert der Trachtenkapelle gemeinsam auf der Bühne, ein Auftritt, der von den Zuhörern mit viel Applaus honoriert wurde. „Was kann man für die Mütter zum Muttertag Schöneres tun als zu singen?“, beantwortete der Vorsitzende des Gesangvereins Gerhard Dannenberger seine Frage gleich selbst. Und das taten Querbeet und Kinderchor dann auch gemeinsam beim Muttertagskonzert im Schlosspark Bad Säckingen.

Ebenfalls im Schlosspark in Bad Säckingen zu Gast war Querbeet bei einem Gemeinschaftskonzert von Chören der Chorverbandes Hochrhein. Zu Abschluss der Jahres ein weiterer Höhepunkt: Die Show der Akkordeon Orchesters Akonima im Wehr, bei der die Sänger die Musiker stimmkräftig unterstützen. Darüber hinaus standen Auftritte bei der Einweihung des Kirchsteigs, ein Platzkonzert auf dem Le Castellet Platz sowie eine Fortbildung mit dem Komponisten und Corleiter Carsten Gerlitz an.

Als tolle Gemeindschaft lobte Dirigentin Sonja Dannenberger ihre Sänger, die mit viel Spaß, Motivation, Humor und Leiderschaft bei der Sache seien. Bei Auftritten könne sie sich immer darauf verlassen, dass alles klappe. Die Freude der Sänger sei in jeder Probe sichtbar, ergänzte der Vorsitzende und betone die große Bedeutung der guten Gemeinschaft.

Mit viel Begeisterung sind die Sängerinnen des Kinderchores bei der Sache, berichtete Carola Dannenberger, die den Chor, der sich auch über Jungen freuen würde, gemeinsam mit Annette Mayer leitet. Bei einem Begegnungskonzert von Schul- und Kinderchören konnten die jungen Herrischrieder Sängerinnen Eindruck schinden, bei einem Platzkonzert stand man gemeinsam mit Queerbeet auf der Bühne und erfreute darüber hinaus die Bewohner von Seniorenheimen mit Weihnachtsliedern. Besonders gefeiert wurde die neue Kooperation zwischen Gesangverein und der Talschule in Wehr im Jugendbereich. In diesem Jahr steht zunächst das Konzert in der Kirche in Herischried am 6.Mai an, bei dem auch der Kinderchor mit von der Partie sein wird. Sie habe viele Ideen für dieses Konzert, sagte Sonja Dannenberger und kündigte kleine Überraschungen an. Zudem sind Platzkonzerte auf dem le Castellet Platz und ein Auftritt in der Fußgängerzone in Bad Säckingen geplant.

Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert sprach dem Chor den Dank für das in der Gemeinde Geleistete aus und lobte die gute Jugendarbeit. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Yvonne Wagner ausgezeichet, Martina Groß, Dieter Hinger, Alexander Stuckardt, Franz Kohlbrenner und Hansjoachim Kreiner gehören dem Chor seit fünf Jahren an.

Eintracht Herrischried wurde 1886 gegründet. Ihm gehören derzeit 54 Aktive – 33 Sänger im Chor Querbeet und 21 Sängerinnen im Kinderchor – sowie 76 Passivmitglieder an. Von den sechs Ehrenmitgliedern sind vier noch aktiv.