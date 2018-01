vor 29 Minuten sk Herrischried Geparkter Volvo an der Eishalle beschädigt

Wie die Polizei meldet, wurde bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag an einem geparkten Volvo-Kombi in Herrischried die Motorhaube eingedrückt. Der Schaden wurde nicht von einem Fahrzeug verursacht, sondern kann nur von einer Person, absichtlich oder unabsichtlich, herbeigeführt worden sein.