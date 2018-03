Herrischried Gäste aus der Partnergemeinde Le Castellet haben Spaß in der Eishalle

Die Gäste aus dem französischen Le Castellet sind unter anderem zu Besuch in der Eishalle. Das Sportangebot ist einer der Gründe für ihren Besuch im Winter.

Eine rundum angenehme Woche haben die Besucher aus den Partnergemeinden Le Castellet und Herrischried zusammen verbracht. Und schon wieder heißt es Abschied nehmen. Allerdings nicht für lange, denn an Pfingsten steht das 40-jährige Bestehen der Jumelage an. Am Donnerstagabend bei einer Einladung von Bürgermeister Christof Berger wurden auch schon die ersten Nägel mit Köpfen für dieses Fest gemacht.

„Eine ganz tolle, unkomplizierte Gruppe haben wir da zusammen gehabt“, schwärmt die Vorsitzende des Verschwisterungsvereins, Barbara Wagner. Selbst der Ausflug am Montag nach Bad Säckingen sei zu einem regelrechten Familienfest geworden. Nach Besichtigung der Holzbrücke, des Schlossparks und des Münsters habe sie ein Treffen mit der Vorsitzenden des Bad Säckinger Freundeskreises Sanary sur Mer, Henrike Lopatka, im Café "Melange" gehabt. Nach und nach seien all ihre Gäste aus Le Castellet ebenfalls dort eingetrudelt. Lange habe man in trauter Runde zusammengesessen.

Die Kinder waren laut dem Partnerschaftsverein extrem begeistert vom Schnee und vom Skifahren am Lift, die Kälte habe allen überraschend wenig anhaben können. Im Gegenteil, sie hätten sich mit Vorliebe an einem geschützten Plätzchen im Freien in die Sonne gesetzt und deren Strahlen getankt. Und als es dann am Donnerstag tatsächlich noch ein wenig geschneit habe, seien vor allem die jüngeren Kinder ganz aus dem Häuschen gewesen.

Die Erwachsenen zeigten ihre neuesten Nachrichten von zu Hause herum, denn auch in Le Castellet hatte es geschneit. Sie berichteten den Freunden in Herrischried, bei den ersten Flocken breche bei ihnen schon das gesamte öffentliche Leben vollständig zusammen, und sie stellten verwundert fest, dass der Schneefall hier im Süden Deutschlands darauf praktisch keinen Einfluss habe. Barbara Wagner betonte, sie habe die Woche mit den Franzosen als ausgesprochen kurzweilig empfunden.

Einige Besucher hatten sich daran erinnert, dass Uli Gottschalk vor Jahren bei sich zu Hause eine Käseprobe gemacht habe. Auf Nachfrage fand er sich spontan bereit, eine solche zu wiederholen und brachte seinen Käse gleich mit in die Eishalle. Dort hatten sich die Jugendlichen im Eishockey mit einem speziellen weichen Puck ausprobieren können. Auch die zunächst bei den Kleinsten im Einsatz befindlichen Stüzt-Pinguine wurden mehr und mehr an den Rand gestellt. Der Mut, aufs Eis zu gehen, nahm schnell zu, während sich die Erwachsenen meist mit der Freude am Zuschauen begnügten. Am Ende schien die Durchmischung mit den Schülern aus Tiengen, die ebenfalls die Eisfläche bevölkerten, perfekt.