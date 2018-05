Herrischried Gäste aus Frankreich erleben zwei schöne Tage in Herrischried

Zum 40-jährigen Bestehen der Jumelage zwischen Herrischried und der französischen Partnerstadt Le Castellet reisten zahlreiche Gäste aus der Gemeinde an der Cote Azur an.

Aufgrund der eher zweideutigen Wettervorhersage erfuhr das ursprünglich für die Gäste aus Le Castellet anlässlich der 40-Jahr-Feier der Jumelage geplante Programm kurzfristig einige Abänderungen. Da sich aber gleichzeitig die Zahl der Besucher aus Frankreich aufgrund einer dort stattfindenden Hochzeit gegenüber der Zahl der Anmeldungen verringert hatte, wurde das gemeinsame Wochenende umso familiärer. Genau diese Atmosphäre aber, die viel Zeit zum Gespräch untereinander ließ, begrüßten die Freunde aus beiden Ländern gleichermaßen.

Nach gut zwölfstündiger Fahrt kamen die französischen Gäste mit dem gemeindeeigenen Bus in Herrischried an, und gleich beim Sektempfang in der Rotmooshalle nahm man sich ausgiebig Zeit, die „alten Hasen“ der Verschwisterung gebührend zu begrüßen und diejenigen herzlich willkommen zu heißen, die erstmals nach Herrischried aufgebrochen waren, bevor man zum gemeinsamen Essen in den Christophorus ging. Schließlich bestand die angereiste Delegation aus 15 Erwachsenen, davon zwei Ehepaare, die Herrischried erstmals sahen, sowie die ebenfalls als Neuling mitgekommene Dominique Blanc, die Vorsitzende der Verschwisterung zwischen Le Castellet und dem italienischen San Benedetto Po.

Gerade sie sprach nach dem ersten Tag begeistert vom familiären Ton dieser Begegnung, als die Gruppe am Samstagabend im Wagenschopf am Klausenhof angekommen war. Vorausgegangen war diesem Abend ein Brunch in der Rotmooshalle, der an die Stelle des vorgesehenen Boulespiels getreten war. Anschließend fuhren Deutsche und Franzosen gemeinsam im Bus aus Le Castellet nach St. Blasien, besichtigten den Dom, testeten die örtlichen Cafés und nahmen auch das eine oder andere Souvenir mit. Wider Erwarten schien am Nachmittag dann doch noch die Sonne, sodass die Gruppe dem Gugelturm noch einen Besuch abstattete und danach gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Guss trockenen Fußes den Wagenschopf erreichte, wo ein kaltes Büffet auf die Wanderer wartete.

Die intensiven Gespräche dieses Abends wurden durch zwei Überraschungen bereichert. Zum Einen konnten die französischen Freunde ganz exklusiv das Freilichtmuseum besichtigen mit Bürgermeister Berger als Museumsführer, der unter anderem den Gästen stolz die Bauernstube des Museums als Trauzimmer vorführte. Zum Anderen gesellte sich Clemens Wagner, Sohn des langjährigen Vorsitzenden Alexander Wagner und seiner Amtsnachfolgerin und Ehefrau Barbara mit Frau und zweijährigem Sohn zu der fröhlichen Gesellschaft hinzu. Clemens Wagner war sozusagen mit der Verschwisterung aufgewachsen, und er war nun eigens aus Heidelberg angereist, um die alten Freunde wiederzusehen.

Auch beim gemeinsamen Essen nach dem offiziellen Festakt am Sonntag wurden die Gespräche vom Vorabend wieder aufgenommen, und danach fuhr Busfahrer Rémy, der Herrischried auch bereits seit den eigenen Kindertagen kennt, die ganze Festgesellschaft im Rahmen einer kleinen Rundfahrt über Todtmoos und Bernau nach Menzenschwand und dann über Äule, Aha und Schluchsee zurück nach Herrischried. In Menzenschwand machte die Gruppe Station im Winterhaltermuseum „Le Petit Salon“. Dort erfuhren die Gäste in einer ausgedehnten, hochinteressanten Führung, welch enge Kontakte Franz Xaver Winterhalter, einer der berühmtesten Fürstenmaler seiner Zeit, zum französischen Hof gepflegt hat.

Wie das ganze Jubiläum im Stil eines großen Festes im Familienkreis angelegt war, so verlief auch das abschließende Essen am Sonntagabend im Ochsen in Herrischried. Und auch der zügige Abschied vom Montagmorgen, auf den die Gäste im Blick auf die lange Fahrt ohne das eigentlich vorgesehene gemeinsame Frühstück drängten, wird kein Abschied für lange bleiben. Bürgermeister Berger sagte spontan zu, am 7. Juli zur Einweihung des neuen Gabriel Tambon gewidmeten Tourismusbüros nach Le Castellet zu fahren und lud auch die Aktiven aus dem Verschwisterungsverein ein mitzukommen.