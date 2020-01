von Hans-Jürgen Sackmann

Die Freiwillige Feuerwehr Hogschür ist noch gut aufgestellt. Bei der Beschaffung des neuen LF10 braucht es etwas Geduld. Aber dunkle Wolken ziehen bei der Mannschaftsstärke auf, da in absehbarer Zeit vier Kameraden in die Altersmannschaft wechseln werden.

Auf der Hauptversammlung am Samstagabend konnte Michael Dröse, Kommandant der Abteilung Hogschür in seinem Jahresrückblick darüber berichten, dass niemand bei den acht Einsätzen verletzt wurde. Sechs Mal galt es, Hilfe zu leisten und zwei Mal wurde die Wehr durch Brandmeldeanlagen aus den Seniorenheimen gerufen, wo es sich um Fehlalarme handelte. Bei den elf Proben war der Besuch gut. Viel Lob gab es für die gemeinsame Probe mit der Jugendfeuerwehr beim simulierten Flächenbrand in der Nähe des Glascontainers. Mit der Besichtigung der Biberburg an der Murg wurde die Veranstaltung zur Freude der Kinder abgerundet.

Die Dorfgemeinschaft wurde unterstützt bei der Verkehrsregelung beim Martinsumzug und bei den Arbeitseinsätzen zum Freimähen der Ruhebänke, der Hydranten und das Mähen der Feuchtwiesen an der Murg. Tanja Strittmatter absolvierte den Atemschutzkurs und zusammen mit dem Michael Dröse erwarb sie das bronzene Feuerwehr-Leistungsabzeichen.

Auf die Kameradschaftspflege wird bei der Hogschürer Wehr großen Wert gelegt. Man nahm 4. Mai an der Floriansmesse in Herrischried teil, gemeinsam wanderte man am Vatertag und beim ehemaligen Kameraden Harry Dröse wurde am 16. September der 85. Geburtstag mitgefeiert. Der krönende Abschluss eines eher ruhigen Feuerwehrjahres bildete der gemeinsame Ausflug mit der Wehr aus Niedergebisbach-Hornberg zum Schauinsland mit anschließender Besichtigung der Brauerei Ganter.

Etwas Geduld braucht es bei der Beschaffung des neuen Löschfahrzeug LF10. In das alte Löschfahrzeug wird nur noch das Nötigste investiert. Die Wehr wird aber noch gut zwei Jahre im gemächlichen Tempo die Bergstraße hochfahren. Der Gesamtkommandant Christian Dröse berichtete, dass die Ausschreibung gemacht wurde und die Angebote eingeholt werden können. Eine Vergabe durch den Gemeinderat ist für den 11. Mai geplant, doch die Lieferzeit beträgt sicher mehr als ein Jahr.

Sorgen macht dem Hogschürer Kommandanten die Mannschaftsstärke. Die Wehr besteht zwar immer noch aus 18 Aktiven, aber vier Kameraden im aktiven Dienst sind bereits Ehrenmitglieder. Es ist absehbar, wann sie mit 65 Jahren in die Altersmannschaft wechseln werden. Mitgliederwerbung tut not und ist sein größtes Anliegen.

Dem Kassenwart Michael Siebold hat es beim letzten Fasnachtsfeuer die Einnahmen verregnet und so musste er mehr Ausgaben als Einnahmen vermelden, die aber von Rücklagen gedeckt werden konnten. Zum Abschluss der Sitzung konnte Kommandant Christian Dröse den Kameraden Volker Rieger, Andreas Matt und Dieter Feger das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15 Jahre Einsatzdienst verleihen.