Herrischried Freie Wähler Herrischried wollen einen direkteren Draht zu den Bürgern. Schon jetzt beginnt außerdem die Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahl 2019

Die Freien Wähler Herrischried wollen mehr direkte Kommunikation zu den Bürgern. Das stellten sie bei ihrer Hauptversammlung klar. Gerade bei wichtigen Themen werde zu oft nur "hinten herum" diskutiert. Im Übrigen starten die Freien Wähler bereits jetzt die Kandidatensuche für Kommunalwahl 2019

Der geplante Neubau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald und die Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahl im nächsten Jahr waren bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Herrischried am Samstag die dominanten Themen. Vor allem fordert die Wählervereinigung aber einen direkteren Draht zu den Bürgern. Dieser fehle bislang allzu oft – gerade bei wichtigen Themen.

Noch offen: Gemeinschaftsschule Hotzenwald

Die Sanierung des Altbaus der Schule sei nahezu abgeschlossen, stellte Manfred Krüger in seinem Jahresrückblick mit Befriedigung fest. Auf wackeligen Beinen stehe aber noch der Neubau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Erst wenn die Finanzierung sicher sei, könne mit dem Bau begonnen werden, denn Herrischried könne alleine die Kosten nicht stemmen, sagte er und stellte fest: „Es geht schnell oder gar nicht.“

Der Herrischrieder Bürgermeister Christof Berger betonte, dass relativ wenige Zuschüsse für das Projekt zu erwarten seien. Das Projekt dränge die Gemeinde an den Rand des Handlungsspielraums. Wenn keine finanziellen Spielräume mehr vorhanden sind, dann werde alles schlechter in der Gemeinde. Außer der Schule gäbe es dann nichts mehr, prognostizierte Berger. In Gesprächen mit dem Land wolle man nun versuchen, eine "deutlich höhere Bezuschussung" zu erreichen. Manfred Krüger betonte, dass das Land vom Notstand des ländlichen Raums überzeugt werden müsse.

Enttäuscht zeigten sich die vier Gemeinderäte der Freien Wähler darüber, dass es praktisch keine direkte Kommunikation mit den Bürgern über Themen der Gemeinde gebe, sondern oft nur „hinten rum“ darüber gesprochen werde.

Kandidaten für die Wahlen 2019

Die Vorsitzende Ingrid Grieshaber brachte die Suche nach geeigneten Kandidaten für die 2019 anstehenden Gemeinderats- und Kreistagswahlen zur Sprache. Sie hofft, dass sich auch jüngere Kandidaten zur die Wahl stellen. Auch neue Mitglieder sollen gewonnen werden. Für beide Anliegen wollen die Freien Wähler auf verschiedenen Kanälen gezielt werben- und hoffen auf regen Zuspruch.

Zur angedachten Schaffung einer Breitbandversorgung sah Bürgermeister Berger an der Hauptversammlung etwas positiver in die Zukunft. Eine Umsetzung könne kommen, aber nicht schnell, ließ er verlauten.