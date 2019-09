von Charlotte Fröse

Die diesjährigen Kommunalwahlen bescherten den Freien Wählern in Herrischried einen intensiven Wahlkampf mit viel Arbeit. Sie brachten ihnen aber auch eine volle Liste und ein sehr gutes Wahlergebnis. Immerhin sind sie nun mit fünf Vertretern im Gemeinderat präsent – einem Sitz mehr als vor den Wahlen. Vorsitzende Ingrid Grieshaber zeigte sich an der Hauptversammlung der Freien Wähler Herrischried am Samstagabend im Gasthaus „Christophorus“ sehr erfreut darüber, dass so viel erreicht werden konnte.

Allerdings konnte die Vorsitzende nur sehr wenige der rund 70 Mitglieder zur Hauptversammlung begrüßen, an der der komplette Vorstand für die nächsten drei Jahre gewählt wurde. Die Wahlen brachten Veränderungen im Vorstand. Wiedergewählt wurden die Vorsitzende Ingrid Grieshaber und die Kassiererin Hannelore Thiel. Neuer Vizevorsitzender ist Stefan Eckert, er übernimmt das Amt von Michael Arzner. Jürgen Matt wurde zum neuen Schriftführer gewählt, Manfred Krüger legte dieses Amt nieder. Beisitzer für Hogschür ist neu Michael Arzner (bisher Günter Arzner), für Großherrischwand ist Heinz Stoll weiterhin Beisitzer. Fritz Hauber ist neu Beisitzer für Herrischried (bisher Franz Albiez) er wurde in Abwesenheit gewählt, ebenso wie die Wiedergewählten Michael Schäuble (Niedergebisbach), Konrad Huber (Hornberg), Patrick Tröndle (Rütte).

Wieder ein Stammtisch alle vier bis fünf Wochen

In der Hoffnung auf reges Interesse der Herrischrieder soll es wieder einen kommunalpolitischen Stammtisch geben. „Wir werden alle vier bis fünf Wochen am Sonntagvormittag zum Stammtisch einladen“, gab Ingried Grieshaber bekannt. In der Vergangenheit wurde der Stammtisch mäßig bis gar nicht von den Herrischriedern besucht, weshalb er eingestellt wurde. Die Vorsitzende betonte, dass auch Nichtmitglieder gerne zum Austausch über die Belange der Gemeinde willkommen sind.

Quednow bedankt sich beim Ortsverein

Carsten Quednow, Kreisvorsitzender der Freien Wähler Waldshut, berichte aus der Arbeit im Kreistag. Als wichtige Themen nannte er die Standortsuche nach dem neuen Kreiskrankenhaus, das nun in Albbruck gebaut werden soll, die Diskussionen um das Atomendlager, oder den Weiterbau der Autobahn, um nur einige Themen zu nennen. Quednow bedankte sich beim Ortsverein Herrischried für das große Engagement rund um die Wahlen. Auch dadurch konnten die Freien Wähler im Kreistag ihre Sitze halten, betonte Quednow.

Schulneubau wird den Gemeinderat weiterhin stark beschäftigen

Manfred Krüger berichtete in seinem Rückblick auf die Arbeit im Gemeinderat, dass vor allem der Schulhausneubau die Gemeinderäte stark beschäftigt habe und dies auch noch zukünftig der Fall sein werde. Sorgen bereite der Zustand der Straßen, wo dringend etwas getan werden müsse, wie Krüger betonte.