von Werner Probst

Mit zwölf Wehrmitgliedern war die Feuerwehrabteilung Hogschür am Samstagnachmittag bei der traditionellen Herbstabschlussprobe vor Ort, um ihre Leistungskraft zu zeigen. Nur wenige Meter vom Feuerwehrgerätehaus entfernt wurde ein Brand im Ökonomiegebäude angenommen, bei dem auch noch drei Personen vom Feuer eingeschlossen waren.

Drei Atemschutzträger

Rauch trat aus dem Gebäude, als die Sirene vom Rathausdach ertönte und die Wehrmänner zum Fahrzeug eilten, um die wenigen Meter bis zur Wasserentnahme aus dem Hydranten fuhren. Schnell waren die ersten Leitungen verlegt und die drei Atemschutzträger machten sich auf den Weg, die vermissten Personen zu suchen und zu bergen. Michael Dröse als Kommandant hatte die Einsatzleitung fest in der Hand. Er machte klar, dass in einem Ernstfall auch benachbarte Abteilungen zur Hilfe angefordert worden wären, zumal sie dann auch den Atemschutztrupp hätten ergänzen müssen. Während das Wasser aus den Strahlrohren schoss, wurden auch bereits die zwei vermissten Kinder geborgen. Schlussendlich musste aber auch noch ein gewichtiger Feuerwehrmann aus der Gefahrenzone gebracht werden, was keine leichte Arbeit war. So konnte alsbald die Probe beendet werden.

Ein Geretteter wird von einem Feuerwehrmann betreut. | Bild: Werner Probst

Im Saal des Rathauses zog Abteilungskommandant Christian Dröse Bilanz. Er zeigte sich genauso zufrieden, wie der stellvertretende Bürgermeister Manfred Krüger und Ortsvorsteher Thomas Siebold. „Die Sicherheit stand im Vordergrund“, sagte Krüger. Lobende Worte hatte auch Andreas Ücker parat, der den im Urlaub weilenden Gesamtkommandanten Christian Dröse vertrat. „Es hat alles gut geklappt“, sagte er, ehe in gemütlicher Runde der Nachmittag abgeschlossen wurde.