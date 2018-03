Herrischried Feuerwehr-Abteilung Rütte möchte ihren Geräteraum ausbauen

Die Feuerwehr-Abteilung Rütte möchte ihren Geräteraum in Eigenregie ausbauen. Bürgermeister Christof Berger hat in der Hauptversammlung Patrick Hofmann, Marco Kohlbrenner und Bernd Stoll zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Herrischried (sha) Die Feuerwehrabteilung Rütte blickt in ihrer Hauptversammlung im "Christophorus" auf das Einsatzjahr zurück. Drei Mann wurden befördert, drüber hinaus gab Bürgermeister Christof Berger sein Einverständnis zum Ausbau des Geräteraums. Über die anstehenden Entwicklungen und Schwerpunkte informierte Gesamtkommandant Christian Dröse.

Die 14 Aktiven der Abteilung Rütte wurden im vergangenen Jahr zu drei Einsätzen gerufen, sie absolvierten zwölf Proben, gab Abteilungskommandant Patrick Tröndle bekannt. Erstmals hatte die Abteilung mit der Trachtenkapelle Herrischried beim alten Schulhaus einen Dorf-Hock veranstaltet. Zudem unterstützten die Rüttener die Schellenberger Chilbi und das Narrentreffen in Murg. Ortsvorsteher Ewald Stoll dankte für die Aktivitäten, die zur Belebung des Ortsteils beitragen. Auch 2018 soll wieder ein Dorf-Hock in der Rütte stattfinden. "Die Feste sind ein wichtiges Element unserer Gemeinschaft, ebenso wie der Außendienst in befreundeten Orten", dankte auch Bürgermeister Christof Berger.

Er nahm anschließend die Beförderung von Patrick Hofmann, Marco Kohlbrenner und Bernd Stoll zum Oberfeuerwehrmann vor. Bei der Gelegenheit sprach Kommandant Patrick Tröndle den geplanten Ausbau des Geräteraumes an: Benötigt werde dringend ein Spülbecken, um nach den Einsätzen Hände waschen zu können. Christoph Berger regte an, gleich richtige Toiletten einzubauen. Über das genaue Konzept wird die Abteilung bei ihrer ersten Probe beraten. Berger gab sein grundsätzliches Einverständnis zu dieser Maßnahme, die die Wehr mit viel Eigenleistung umsetzen möchte.

Über die Situation in der Gemeinde sprach Gesamtkommandant Christian Dröse. Besonders der Sturm am 3. Januar, als an etlichen Orten gleichzeitig agiert werden musste, legte Schwachstellen in der Funktechnik offen. Sie soll daher verbessert werden. Dröse informierte weiter, dass die neue freiwillige Vergütung der Gemeinde pro Mann und Einsatzstunde jeweils am Jahresende ausgezahlt wird. Dieses Geld, so habe man gemeinsam beschlossen, möchte die Abteilung Rütte in ihre Kameradschaftskasse fließen lassen, sagte Patrick Tröndle.

Angesichts der Notfallversorgungslage im Landkreis werde für die ländlichen Abteilungen die Erste-Hilfeleistung immer wichtiger. Dröse bat deshalb um eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kurse. Auch bei der kleinsten Abteilung zähle jeder Mann, so Dröse.

