Herrischried Erste Winterhälfte setzt Hilfskäften auf dem Hotzenwald kräftig zu

Die erste Winterhälfte auf dem Hotzenwald fordert Bauhöfe und Feuerwehren stärker als im Vorjahr. Vor allem der Salzbedarf erhöhte sich drastisch.

Hotzenwald – Die erste Winterhälfte forderte von den Bauhöfen und Feuerwehren der drei Hotzenwald Gemeinden mehr Einsätze, die sich auf eine kürzere und intensivere Zeitspanne konzentrierten, als in den vergangenen Wintern. Die Nachfrage ergab, dass der Salzvorrat knapp ausreichte und die Streudienste ihr Salz in einer kürzeren Zeitspanne verbrauchten als gewöhnlich. Zwar verzeichneten die Skilifte in Herrischried erstmals seit 2010 wieder durchgehenden Betrieb im Dezember, doch in Rickenbach schwankten die Temperaturen um den Tau- und Gefrierpunkt häufiger, als man es noch von früher gewohnt war.

Mit knapp 200 Tonnen Salz, die in der ersten Winterhälfte verstreut wurden, verzeichnete der Rickenbacher Bauhof mit seinen fünf Streufahrzeugen den größten Bedarf: „Die Taugrenze, die früher noch auf Rippolinger Höhe lag, ist zu uns herauf gerückt. So mussten wir in den ersten zwei Wintermonaten ständig streuen“, kommentiert Bauhofleiter Rainer Wehrle.

Die langen Buschstrecken und Steigungen auf Rickenbacher Gemarkung bedingen zudem einen erhöhten Salzverbrauch. Auch die Feuerwehr Rickenbach rückte öfter aus: „Etliche Einsätze forderte der Schneebruch Mitte Dezember“, sagt Karl Kaiser, Stellvertretender Gesamtkommandant der Rickenbacher Feuerwehr, und fährt fort: „Hinzu kamen ein Adventskranzbrand, ein Rohrbruch, ein Lkw in Not und ein Keller unter Wasser. Die letzte Zeit war ganz schön was los.“ Dies teilte er am Tag vor dem Sturmtief Burglind mit.

Auch die Feuerwehr Herrischried erlebte die erste Winterhälfte als intensiver: „Wir hatten im Dezember sicher mehr Schneebruch als die Jahre zuvor. Einmal lag so viel Schnee, dass die Kameraden nachts um drei kaum zum Gerätehaus durchkamen. Bezogen auf Brände verhielt es sich verhältnismäßig ruhig“, sagt Herrischrieds Gesamtkommandant Christian Dröse.

Von einem „richtigen Winter“ mit erhöhtem Salzbedarf spricht auch Herrischrieds Bauhofleiter Ludwig Knöpfle: „Die letzten Winter waren nichts im Vergleich zum November und Dezember. Auch für die kommenden Monate sind wir gewappnet.“ Eine dritte Salzlieferung von 25 Tonnen stockte den Vorrat pünktlich vor Weihnachten wieder auf. „Der Winter verlief bislang gefühlt intensiver, weil extremere Wetterspitzen verteilt auf eine kürzere Zeitspanne uns vor Weihnachten erreichten“, resümiert Görwihls Ortsbaumeister Heinrich König.

Aus Erfahrung sei Mitte/Ende Januar die schneereichste Zeit, erklärt er und fährt fort: „Herausragend war der Schneebruch im Dezember.“ Mit verstreuten 50 Tonnen Salz halte sich der Görwihler Verbrauch im Rahmen, sei jedoch zu einem früheren Zeitpunkt als sonst erreicht, so König. Auch die Feuerwehr Görwihl rückte verstärkt aus: „Durch den Schneebruch, den Sturm Burglind und zuletzt drei Hochwässer (Hetzlenmühle, Oberwihl, Tiefenstein) erlebten wir eine intensivere erste Winterhalbzeit“, erklärt Georg Masuch, stellvertretender Gesamtkommandant in Görwihl.

Für Spaß, Sport aber auch Arbeit sorgte die erste schneereiche Winterhalbzeit auch an den Skiliften in Herrischried, deren Betreiber sich zufrieden zeigen: „Die Lifte liefen seit zweiten Dezember durchgehend, erstmals seit 2010 auch an Weihnachten“, berichtet Albert Schneider für die Skilift GmbH. Sturmtief Burglind hat keine Schäden am Lift hinterlassen: „Jetzt zahlt sich die Baumpflege der Sommermonate aus“, resümiert er. Um die komplette Saison jedoch als Erfolg verbuchen zu können, hofft das Liftteam auf weiteren Schnee im Februar.