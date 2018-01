Herrischried Eisiges Vergnügen für Familien in der Eissporthalle in Herrischried

Eisiges Vergnügen für Familien in der Eissporthalle in Herrischried

Ein Familienwochenende mit Aktionen und Partys lockt an drei Tagen in die Eishalle nach Herrischried.

Herrischried – In der Eishalle in Herrischried wird am Wochenende vom 19. bis 21. Januar wieder eine große Kinder- und Familienfreizeit angeboten: An drei Tagen sind mehrere Aktionen und Partys geplant. Bereits am Freitag, 19. Januar lädt das Eishallenteam mit Unterstützung der Sparkasse Hochrhein zur großen Kinderparty von 14 bis 17.30 Uhr auf das Eis ein.

Seit vielen Jahren hat der Kindernachmittag in der Eishalle Tradition. „Wir freuen uns, dass es dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Sparkasse wieder ein schönes Programm geben wird“, erklärt Eishallenwart Hubert Matt. Am Freitag, 19. Januar, erwartet die Kinder ab 14 Uhr jede Menge Spiel und Spaß. Mit und ohne Pinguin darf durch den fetzigen Slalom gekurvt werden und es gibt viele Extras, wie die Kinderpunschbar, Kinderschminken, farbenfrohe Luftballons und ein Gewinnspiel hält schöne Preise für alle bereit. Wer etwas mehr Aktion wünscht, wird von den Ice Freestylern aus Herrischried in die Welt des Ice-Freestyles eingeführt und bekommt allerhand Stunts und Tricks vorgeführt und angelernt. „Alle Kinder sind eingeladen, der Eintritt ist an diesem Nachmittag frei“, erklärt Hubert Matt. Am Samstagabend, 20. Januar, geht es mit der Familien-Eis-Disco weiter: von 18.30 bis 22 Uhr sorgt ein DJ für tolle Stimmung auf der Eisbahn. Das Besondere an der Familien-Eis-Disco ist, dass auch Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern Einlass erhalten und die aufregende Lichtershow erleben dürfen.

Auch der Sonntag, 21. Januar, steht von 14 bis 17.30 Uhr unter dem Motto des Familiennachmittag: Für die Kinder wird in der Eismitte ein Glücksrad aufgebaut und an der Eisbar sind Punsch und Glühwein erhältlich. Zu den Höhepunkten zählen am Sonntag die Auftritte der Ice Freestyler aus Offenburg, die ihre spektakulären Stunts vorführen werden. „Die Gruppe aus Offenburg ist seit mehreren Jahren ein gern gesehener Gast bei uns, zumal sie wirklich tolle Tricks auf Lager haben und im Herbst sogar das Trainingslager unserer Freestyle-Nachwuchstalente begleitet haben“, erklärt Hubert Matt. Derweil laufen die Vorbereitungen für das Familienwochenende auf Hochtouren: Nach den Feiertagen hat das Eishallenteam über 800 Paar Schlittschuhe in allen Schuhgrößen für den Verleih hergerichtet und neu geschliffen. Den Eisläufern stehen auch 20 Laufhilfen in Form von Pinguinen, Stühlen und Wichtelmännern zur Verfügung.

gibt es unter der Telefonnummer 07764/12 39 (Eishalle Herrischried) oder auch im Internet (www.herrischried.de).