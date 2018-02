Herrischried Einrichtung mit viel Wahlmöglichkeit: Tag der offenen Tür an der GMS Hotzenwald

Beim Tag der offenen Tür an der GMS Hotzenwald konnten sich zahlreiche Gäste umfangreich über das Angebot der Einrichtung informieren. Lehrer und Schüler gaben den Besuchern Einblicke in Module und Profilfächer, wie etwa Technik, Französisch, sowie die Kombination Alltagskultur, Ernährung und Soziales.

Zahlreiche Besucher konnten sich am Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried am Samstag umfassend über die diversen Wahl- und Profilfächer, über Unterrichtsmethoden und -inhalte informieren. Anschaulich gestaltete Präsentationen und kleine Vorführungen unterstützten sie dabei nach Kräften.

Eine ganze Gruppe von Neuntklässlerinnen gab Auskunft über das Profil „Naturwissenschaft und Technik“, das alternativ zum Profil „Sport“ ab der achten Klasse in Herrischried gewählt werden kann. Mit Projektarbeiten zu den Themen Wasserkraft, Sonnenenergie, Windkraft und Biomasse hatte sich die überwiegend weiblich besetzte Profilgruppe beschäftigt. Zum Profil „Sport“ gehört neben sportlicher Betätigung auch das Wissen über den Aufbau des Körpers und Ernährungsfragen.

Neben den beiden später startenden Profilfächern gibt es an der Gemeinschaftsschule weitere Wahlmöglichkeiten bereits zu Beginn der siebten Klasse. Hier stehen die Fächer Technik, Französisch (schon ab Klasse Sechs) sowie die Kombination Alltagskultur, Ernährung, Soziales zur Wahl. „Französisch beginnt mit einer Art Schnupperphase“, erklärt Lehrerin Carine Schumacher, ein späterer Wechsel zu einem der anderen Wahlfächer ist zwar nicht unbedingt wünschenswert, aber dennoch möglich. „Manche Schüler wählen Französisch im Blick auf einen eventuellen späteren Gymnasialabschluss, andere sind motiviert durch die Kontakte mit der französischen Partnergemeinde, aber der Zugang zum Französischen ist für die Meisten schwieriger als zum Englischen“, weiß sie aus Erfahrung. Techniklehrer Volker Rieger hingegen kann auf den positiven Effekt seines Faches verweisen, dass die handwerklichen Aufgaben, die darin gestellt werden, oft die zuvor als zu abstrakt empfundene Theorie greifbar machen.

Eine Besonderheit der Gemeinschaftsschule Hotzenwald waren von Anfang an die Bläserklassen, und so stellten sich auch diesmal wieder sieben Fünftklässler in der einen und zehn Sechstklässler in der anderen musikalisch vor. Manuel Wagner, an diesem Tag als Leiter der Sechstklässler für Sabrina Kurz eingesprungen, wies darauf hin, dass gerade im musikalischen Bereich der Unterricht im Klassenverbund sowohl für die Kinder als auch für die Lehrer eine spannende Herausforderung darstelle. Dagmar Keck, durch die Leitung der Bläser aus der Klassenstufe Fünf in dieser Herausforderung bestens geschult, erläuterte zusätzlich den Bereich, der sich mit Methoden und Beispielen zu kooperativen Lernformen beschäftigte. Alle vorgestellten Methoden sind in der Gemeinschaftsschule auch tatsächlich Fächer und Klassenstufen übergreifend in Anwendung, und Keck erklärte überzeugt, sie seien äußerst dankbare Werkzeuge, um alle Schüler zu aktivieren. So sei etwa auch im mündlichen Vortrag Gruppenarbeit möglich, indem sich innerhalb von zwei Großgruppen je unterschiedliche Partner zu wechselseitigem Informationsaustausch treffen.

Weitere Angebote im Rahmen des Tages der offenen Tür betrafen den Chemieunterricht der Acht- und Neuntklässler, AGs oder einen Infostand zur Naturparkschule. Deren Module setzen jeweils im Bildungsplan der einzelnen Klassenstufen vorgesehene Themenbereiche quasi praktisch um. So erleben etwa die Fünftklässler die Höhenlandwirtschaft, die Sechstklässler setzen sich mit Naturschutz und Landschaftspflege auseinander, die Siebtklässler lernen Großschutzgebiete kennen und die Achtklässler beschäftigen sich mit erneuerbaren Energien, wobei jeweils externe Fachleute die mehrtägigen Module begleiten.

Fleißig nahmen die Besucher an der angebotenen Schulrallye teil, Schulleiterin Marianne Husemann stand für Gespräche zur Verfügung, die Schülermitverantwortung stellte sich mit Dokumentationen ihrer Arbeit vor, die Schulküche präsentierte sich mit Suppe und selbstgebackenem Brot, und Elternbeirat und Förderverein verköstigten mit Kaffee und Kuchen.